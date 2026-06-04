Швеция арестовала судно, которое незаконно вывозило продукцию с ВОТ Украины

В Швеции суд по запросу Украины впервые арестовал судно CAFFA, которое систематически вывозило украинскую продукцию с временно оккупированных территорий страны.

Об этом 4 июня в Телеграм-канале сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Он подчеркнул, что это первый случай, когда иностранный суд утвердил арест судна по запросу украинской прокуратуры о международной правовой помощи. Сообщается, что оно занималось вывозом украинской продукции с временно оккупированной территории.

«По данным следствия, CAFFA систематически нарушало порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью нанесения ущерба интересам государства. Чтобы скрыть эту деятельность, использовалась схема с фальшивой регистрацией: в международных базах судно обозначено как Guinea False», – заявил Кравченко.

30 марта 2026, 11:07 Разведка назвала 51 судно, перевозящее нефть и украденное у Украины зерно Украинская разведка обнародовала перечень судов, используемых россией для обхода санкций и финансирования войны против Украины.

Украина обратилась к Швеции еще 12 марта и попросила провести обыск судна, допросить капитана и членов экипажа, а также наложить арест на CAFFA. Шведские компетентные органы оперативно приступили к выполнению запроса.

«Сегодня этот процесс получил важное процессуальное продолжение – суд утвердил арест судна», – подчеркнул генпрокурор.

Кравченко назвал решение Швеции конкретным «результатом международного правового взаимодействия» между странами, которые провели обмен информацией, сбор и передачу дополнительных доказательств. Это дало результат – судно арестовано.

«Россия продолжает грабить украинские ресурсы на временно оккупированных территориях. Но Украина системно документирует эти преступления: устанавливает маршруты, идентифицирует суда, фиксирует незаконные заходы на оккупированную территорию и использует все механизмы международной правовой помощи», – добавил генпрокурор.

Руководитель Офиса Генпрокурора также предупредил, что никакие манипуляции с флагами, маршрутами или регистрацией не помогут избежать ответственности. Ведь Украина все видит и фиксирует.

Напомним, в мае в египетском Абу-Кире дали разрешение на разгрузку судна ASOMATOS с 26,9 тысячами тонн похищенной украинской пшеницы, несмотря на неоднократные предупреждения о незаконном грузе.

Тем временем в МИД сообщили, что Украиной зафиксированы новые маршруты транспортировки украденного россиянами украинского урожая. В частности, речь идет о странах Африки, Ближнего Востока и некоторых других.

Также мы сообщали, что возле турецкого порта заметили два балкера с краденым украинским зерном.

Кроме этого стало известно, что Франция задержала российского капитана танкера Tagor, который подозревается в связях с «теневым флотом» рф и обходе санкций.

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