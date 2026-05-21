Федоров рассказал, что помогло Украине сбивать вдвое больше вражеских БПЛА

Украина стала вдвое чаще сбивать российские дроны типа «Shahed» только за последние четыре месяца, несмотря на то, что атаки рф увеличились на треть. Это стало возможным благодаря развитию системы «малой» ПВО и масштабированию дронов-перехватчиков.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров во время встречи со СМИ, сообщает «Суспільне».

«Мы продолжаем развивать систему «малой» ПВО, благодаря чему уровень перехвата «шахедов» значительно улучшился. Процент их сбивания дронами-перехватчиками увеличился вдвое за последние четыре месяца. Хотя количество «шахедов», которые россия запускает ежемесячно, увеличивается на 35%», – отметил он.

Федоров объяснил, важную роль в этом процессе сыграло внедрение системы after-action review, которую применяют для детального анализа операций после их завершения. Для Украины это стало одним из ключевых элементов построения современной системы ПВО.

Также министр заявил, за этот четырехмесячный период поставки таких дронов-перехватчиков выросли в 2,6 раза и это «более дешевый, быстрый и масштабируемый ответ на массированные атаки россии».

«Наша стратегическая цель – выйти на стабильный показатель 95% перехвата воздушных целей», – подчеркнул министр.

Кроме этого, Федоров сообщил, что Украина работает над созданием дешевых ракет для перехвата «шахедов». Отдельные решения уже проходят тестирование.

«По задаче президента, сейчас мы сфокусировались на создании дешевых ракет для сбивания «Shahed». Уже нашли решения, которые близки к готовности, и начали их тестировать», – сказал он.

По словам Федорова, Украина планирует масштабировать производство таких ракет в десятки раз и сформировать необходимый запас к осенне-зимнему периоду.

«Наша задача – масштабировать производство в десятки раз и иметь запас таких ракет на период осени-зимы. Хотим масштабировать и удешевлять ракеты-перехватчики, чтобы подготовиться к появлению реактивных «Shahed», – объяснил министр.

Напомним, в марте министр обороны Федоров заявил о развертывании в Силах обороны единой системы управления дронами. Впоследствии Украина показала технологии, которые перехватывают тысячи дронов рф.

В апреле Украина начала внедрять новый уровень «малой» противовоздушной обороны, основанный на дистанционном управлении дронами-перехватчиками.

Тем временем, в рамках развития направления «малой» ПВО в Украине уже прошла боевое испытание ИИ-турель, которая помогает ВСУ в перехвате вражеских БПЛА.

