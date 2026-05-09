Развитие «малой» ПВО: ИИ-турель для уничтожения дронов прошла боевое применение

В Украине продолжают развивать направление так называемой «малой» противовоздушной обороны для защиты военных и гражданских от атак российских дронов. Одним из новых решений стала украинская ИИ-турель для перехвата беспилотников, которая уже прошла боевое применение на фронте.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Систему разработал один из участников платформы Brave1. Турель способна автономно обнаруживать, сопровождать и рассчитывать траекторию движения вражеского БПЛА. После этого оператору достаточно лишь подтвердить поражение нажатием кнопки.

В Минобороны подчеркивают, что технология позволяет эффективно уничтожать даже дроны на оптоволокне, которые остаются неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы.

Первыми новую систему в реальных боевых условиях протестировали военные бригады К-2. На данный момент турели уже используют более десяти подразделений на ключевых направлениях фронта. Также было впервые обнародовано видео боевой работы системы во время перехвата российских дронов.

В Минобороны отметили, что сотрудничество между военными и платформой Brave1 позволило максимально быстро пройти путь от разработки до использования технологии непосредственно на передовой.

Следующим этапом должно стать масштабирование системы и дальнейшее усиление «малой» ПВО для более эффективного обнаружения и уничтожения воздушных целей противника.

Напомним, в апреле Украина начала внедрение нового уровня «малой» противовоздушной обороны, основанного на дистанционном управлении дронами-перехватчиками.

Перед этим Федоров заявил о развертывании в Силах обороны единой системы управления дронами.

