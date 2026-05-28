На Хмельнитчине взорвался дрон-перехватчик, погибли военные

В Хмельницкой области правоохранители расследуют гибель двух военнослужащих и ранение еще одного в результате взрыва боеприпаса во время выполнения боевого задания по отражению воздушной атаки.

Об этом сообщила спикер Территориального управления ГБР в Хмельницком Екатерина Герасимук, ее цитирует Укринформ.

Инцидент произошел 27 мая около 11:15 в одном из сел Дунаевецкой общины Каменец-Подольского района. Во время работы по противодействию вражеским БПЛА на месте выполнения задания сдетонировал боеприпас дрона-перехватчика.

В результате взрыва двое военных погибли на месте, еще один получил ранения и был госпитализирован. Сейчас его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Следователи ДБР изъяли пульты управления и средства связи для проведения экспертиз и установления причин внезапной детонации. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и техническое состояние использованного оборудования.

Напомним, российские оккупационные войска в четверг, 28 мая, атаковали гражданский транспорт в приграничных общинах Сумской области. В результате ударов дронов есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

А 27 мая российские войска нанесли артиллерийский удар по жилому району Херсона. Под вражеский удар попала детская площадка, где отдыхали родители с детьми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.