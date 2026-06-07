UCI снял санкции с белорусских велосипедистов и ослабил ограничения для россиян

Общество
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Международный союз велосипедистов разрешил белорусским спортсменам и национальным командам выступать на международных соревнованиях под флагом.
Фото: UCI

Международный союз велосипедистов разрешил белорусским спортсменам и национальным командам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Для российских атлетов часть ограничений также ослабили, однако выступать с символикой рф им по-прежнему запрещено.

Об этом говорится на сайте UCI.

Еще одна Международная федерация сняла санкции с российских и белорусских спортсменовМеждународная федерация фехтования (FIE) изменила правила участия и позволила спортсменам из россии и Белоруссии выступать на международных соревнованиях без ограничений и с использованием национальной символики.

Решение приняли на заседании руководящего комитета UCI, которое состоялось 2-4 июня в итальянском городе Дезенцано-дель-Гарда.

В заявлении организации говорится, что Беларусь исключили из сферы действия специального регламента в соответствии с рекомендацией Исполнительного совета МОК от 7 мая 2026 года.

«Таким образом, участие белорусских национальных команд и спортсменов в мероприятиях международного календаря UCI, включая Кубки мира UCI и Чемпионаты мира UCI, разрешается, а все ограничения, касающиеся протокольных вопросов, символики и эмблем, снимаются», – отметили в организации.

Для российских спортсменов UCI также ослабил часть ограничений. Теперь им больше не нужно подавать заявки на получение статуса индивидуального нейтрального спортсмена. Также россиянам разрешили участвовать в командных соревнованиях.

В то же время требования нейтральности для российских атлетов остаются в силе. Любые упоминания о россии остаются запрещенными, в частности в стартовых списках, протоколах результатов и телевизионной графике. Национальные эмблемы и символы также запрещены на форме и экипировке спортсменов.

Напомним, ранее Международная федерация гимнастики отменила ограничения против россии и Беларуси, которые действовали с 2022 года. Теперь атлеты из этих стран возвращаются на международную арену под собственными национальными флагами.

До этого Международный олимпийский комитет призвал федерации полностью снять барьеры для белорусских спортсменов, в частности разрешить выступления с национальной символикой. В МОК такой шаг аргументировали стремлением «сохранить глобальную спортивную платформу».

Вслед за этими рекомендациями Международная федерация борьбы полностью амнистировала россию и Беларусь, вернув им право соревноваться со своими флагами и гимнами.

Еще раньше аналогичный шаг сделала федерация World Aquatics, которая сняла санкции с рф и Беларуси и разрешила им участвовать в турнирах на общих условиях.

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Санкции против России Спорт Санкции против Беларуси
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