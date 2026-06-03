Еще одна Международная федерация сняла санкции с российских и белорусских спортсменов

Международная федерация фехтования (FIE) сняла санкции с россии и Беларуси. Отныне официальные лица и спортсмены из обеих стран будут допускаться к международным соревнованиям под своими флагами.

Об этом сообщает пресс-служба спортивной федерации.

17 февраля 2026, 13:11 Протесты и символы памяти на Олимпийских играх: как МОК реагировал на политические жесты спортсменов Протесты и символы памяти на Олимпиадах от Мехико-1968 до Милана-2026. «Слово и дело» собрало примеры политических жестов и решений МОК. Подробнее – на инфографике.

Как отмечается, после соответствующего решения российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях FIE не в нейтральном статусе, а в форме своих стран, с флагами. Им также разрешили использовать национальные гимны.

«Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) решил, что, начиная с Чемпионата мира среди ветеранов 2026 года в Гонконге, Китай, все защитные меры будут отменены, а спортсменам и должностным лицам, имеющим белорусские или российские паспорта, будет разрешено участвовать во всех индивидуальных и командных соревнованиях FIE под их соответствующими национальными аббревиатурами, формами, флагами и гимнами», – заявляет федерация, уточнив, что турнир должен пройти в Гонконге с 22 по 30 июля.

В FIE заявили, что такое решение приняли с учетом принципов Олимпийской хартии – «недискриминации, равного отношения и универсальности спорта», также ссылаясь на собственный устав.

Федерация также упоминает решение Олимпийского саммита от декабря 2025 года касательно молодежных турниров, когда поддержали рекомендацию МОК не ограничивать доступ юных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами к международным соревнованиям.

При этом также FIE сослалась на решение Исполнительного совета МОК от 7 мая 2026 года, согласно которому комитет рекомендовал международным федерациям снять все ограничения с белорусских спортсменов в международных соревнованиях, включая допуск команд под национальной символикой. Там объяснили изменение позиции необходимостью «сохранить глобальную спортивную платформу».

Как известно, российские гимнасты не выходили на международные соревнования с 2022 года. Позже федерация разрешила спортсменам из рф и Беларуси принимать участие в турнирах с 2024 года, но без использования национальной символики. Российские гимнасты отказались от выступлений под нейтральным флагом и не отобрались на Олимпиаду-2024 в Париже. Но уже в июне 2025 года рф вернула своих спортсменов и судей на международные соревнования.

Напомним, после этого Международная федерация борьбы (UWW) приняла решение полностью снять санкции с россии и Беларуси, разрешив спортсменам из этих стран выступать под собственными флагами и гимнами.

А Международная федерация водных видов спорта World Aquatics приняла решение о снятии санкций с Беларуси и россии еще в апреле, разрешив выступления на общих условиях.

Также недавно Международная федерация сняла санкции с российских и белорусских гимнастов.

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