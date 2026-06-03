Зеленский планирует присоединиться к саммиту G7 во Франции – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к саммиту G7 во Франции в конце июня.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированных источников, близких к переговорному процессу.

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Как отмечается, три источника издания сообщили, что Зеленский должен посетить саммит G7, несмотря на заявление советника президента Франции об отсутствии официального приглашения для украинского президента.

Ожидается, что Зеленский присоединится к лидерам государств и правительств Франции, Германии, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США на саммите G7 в курортном городе Эвиан-ле-Бен.

По данным Politico, на саммите главными темами для лидера Украины станут вопросы активизации военной дипломатии, привлечения новых систем противовоздушной обороны и усиления противодействия массированным российским атакам.

При этом сообщается, что еще в марте советник президента Франции заявил, что Зеленский не был приглашен на саммит G7, который состоится 15–17 июня. В публикации указывается, что спикер Елисейского дворца не ответил на запрос о комментарии по этому поводу.

Напомним, что в прошлом году украинский лидер планировал встретиться с президентом США Дональдом Трампом, однако тот в первый день досрочно покинул саммит G7 из-за обострения ситуации между Израилем и Ираном.

В частности, Зеленский на прошлогоднем саммите призвал лидеров G7 помочь Украине получить больше ПВО.

Как известно, лидеры стран G7 не выпустили совместного заявления по войне в Украине из-за сопротивления со стороны Соединенных Штатов.

Также, по данным Politico, у Трампа обсуждают создание союза пяти стран с участием россии в качестве альтернативы G7.

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