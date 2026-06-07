В Израиле произошло вооруженное нападение со стрельбой, есть жертва и раненые

В центральной части Израиля один человек погиб и по меньшей мере пятеро получили ранения в результате стрельбы вблизи Западного берега реки Иордан.

Об этом сообщает Reuters и The Times of Israel со ссылкой на местную службу скорой помощи.

По данным медиков, инцидент произошел в районе Южного Шарона, в частности, стрельба началась в трех отдельных районах в центральном Израиле, недалеко от палестинского города Калькилия на Западном берегу реки Иордан.

«Парамедики и медики скорой помощи MDA констатировали смерть мужчины примерно 35 лет от огнестрельных ранений, а также оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницы Меир и Бейлинсон пятерых раненых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, а трое – в состоянии средней тяжести», – говорится в сообщении службы.

Как отмечается, полиция «нейтрализовала» подозреваемого после обнаружения транспортного средства, которое, предварительно, было причастно к стрельбе.

Сейчас полиция Израиля все еще разыскивает других причастных к нападению и рассматривает инцидент как попытку теракта. Также Reuters пишет, что террористическая группировка ХАМАС «высоко оценила стрельбу», но не взяла на себя ответственность за инцидент.

В то же время, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он проведет оценку ситуации в сфере безопасности и следит за информацией относительно «смертельного нападения со стрельбой».

Напомним, накануне в городе Толедо (штат Огайо) двое мужчин открыли огонь на ежегодном фестивале Old West End. В результате инцидента по меньшей мере 12 человек получили ранения, нападавшим удалось скрыться.

Также в Киеве правоохранители задержали мужчину, который 1 июня во время дорожного конфликта в одном из районов столицы устроил стрельбу, тяжело ранив другого водителя.

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