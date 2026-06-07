В США на одном из фестивалей устроили стрельбу, более 10 раненых

В городе Толедо (штат Огайо) двое мужчин открыли огонь на ежегодном фестивале Old West End. В результате инцидента по меньшей мере 12 человек получили ранения, нападавшим удалось скрыться.

Об этом сообщает NBC News.

По данным правоохранителей, стрельба началась 6 июня около 17:30 по местному времени недалеко от места проведения фестиваля. По предварительным данным, по меньшей мере двое вооруженных людей открыли огонь, предположительно, устроив перестрелку между собой.

По словам лейтенанта полиции Дэна Геркена, среди пострадавших – люди в возрасте от 14 до 61 года, большинство из них молодые люди чуть старше 20 лет. Двое раненых находятся в критическом состоянии. При этом по состоянию на вечер субботы подозреваемые оставались на свободе.

Отмечается, что на момент стрельбы на фестивале находились несколько сотен посетителей. Old West End Festival является ежегодным мероприятием, которое традиционно собирает местных жителей и туристов и включает в себя концерты, ярмарки, детские развлечения и гастрономические локации.

Сейчас полицейские опрашивают свидетелей и пострадавших, а также изучают записи камер видеонаблюдения. Правоохранители отметили, что во время фестиваля на месте дежурило усиленное количество полицейских, а также работали мобильные камеры безопасности.

После инцидента организаторы объявили об отмене всех мероприятий, запланированных на воскресенье, 7 июня.

На стрельбу отреагировал и губернатор Огайо Майк Девайн, назвав стрельбу бессмысленным преступлением и выразив надежду, что правоохранители быстро установят и задержат виновных.

Напомним, недавно в Сан-Диего (штат Калифорния) двое юношей с огнестрельным оружием напали на посетителей мечети, в результате чего погибли трое мужчин. Кроме этого, подозреваемые также были найдены мертвыми.

Как известно, в апреле в американском штате Луизиана мужчина устроил массовую стрельбу в двух домах, в результате которой погибли восемь детей в возрасте от 3 до 11 лет, еще две женщины получили тяжелые ранения.

Также в начале мая в американском штате Техас двое неизвестных открыли стрельбу во время вечеринки в жилом комплексе. В результате вооруженного нападения погибли двое несовершеннолетних, еще 10 человек получили ранения.

Кроме этого, в конце мая в Вашингтоне вблизи Белого дома снова произошла стрельба, на которую отреагировал президент США Дональд Трамп.

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