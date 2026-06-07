Россияне ударили по электровозу в Запорожье

Национальная безопасность
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В Запорожье российский беспилотник попал в электровоз «Укрзализныци». Локомотивная бригада вовремя находилась в укрытии, поэтому в результате атаки никто не пострадал.
t.me/MinDevUA

В Запорожье российский БПЛА попал в электровоз «Укрзализныци». Локомотивная бригада во время атаки находилась в укрытии, поэтому пострадавших нет.

Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий Украины.

Россияне атаковали Балабино в Запорожской области, погибли три человекаРоссийские войска утром 7 июня атаковали поселок Балабино в Запорожской области. Погибли три человека, еще одна женщина пострадала.

В ведомстве отметили, что россия снова атаковала подвижной состав «Укрзализныци». Вражеский беспилотник попал в электровоз в Запорожье.

Благодаря работе мониторинговой группы и своевременной эвакуации локомотивная бригада находилась в укрытии. Никто из работников не пострадал.

«Россия продолжает системно атаковать железную дорогу. Еще раз подчеркиваем, что важно соблюдать алгоритмы безопасности, оперативно реагировать на сообщения об угрозах», – заявили в министерстве.

Напомним, утром 7 июня российские войска атаковали поселок Балабино в Запорожской области. По обновленным данным, в результате удара погибли три человека, еще одна женщина пострадала.

Также российский беспилотник попал в площадку хранилища и частично разрушил здание приема контейнеров. Отработанное ядерное топливо в этом здании не хранилось.

Кроме того, в ночь на воскресенье, 7 июня, россия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате обстрелов в областном центре пострадал гражданский.

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