Россияне ударили по электровозу в Запорожье

В Запорожье российский БПЛА попал в электровоз «Укрзализныци». Локомотивная бригада во время атаки находилась в укрытии, поэтому пострадавших нет.

Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий Украины.

7 июня 2026, 12:56 Россияне атаковали Балабино в Запорожской области, погибли три человека Российские войска утром 7 июня атаковали поселок Балабино в Запорожской области. Погибли три человека, еще одна женщина пострадала.

В ведомстве отметили, что россия снова атаковала подвижной состав «Укрзализныци». Вражеский беспилотник попал в электровоз в Запорожье.

Благодаря работе мониторинговой группы и своевременной эвакуации локомотивная бригада находилась в укрытии. Никто из работников не пострадал.

«Россия продолжает системно атаковать железную дорогу. Еще раз подчеркиваем, что важно соблюдать алгоритмы безопасности, оперативно реагировать на сообщения об угрозах», – заявили в министерстве.

Напомним, утром 7 июня российские войска атаковали поселок Балабино в Запорожской области. По обновленным данным, в результате удара погибли три человека, еще одна женщина пострадала.

Также российский беспилотник попал в площадку хранилища и частично разрушил здание приема контейнеров. Отработанное ядерное топливо в этом здании не хранилось.

Кроме того, в ночь на воскресенье, 7 июня, россия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате обстрелов в областном центре пострадал гражданский.

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