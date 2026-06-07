Россияне атаковали Балабино в Запорожской области, погибли три человека

Утром 7 июня российские войска атаковали поселок Балабино в Запорожской области. По обновленным данным, в результате удара погибли три человека, еще одна женщина пострадала.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

7 июня 2026, 09:13 Россия ночью атаковала Украину почти 240 дронами: сколько целей сбила ПВО Украинская ПВО уничтожила подавляющее большинство целей, однако зафиксировано 17 попаданий ударных БПЛА на 13 локациях.

Сначала сообщалось о двух погибших в результате атаки на Балабино. Позже Федоров уточнил, что количество жертв возросло до трех.

Также известно о пострадавшей женщине. В результате удара повреждены частные дома.

Кроме того, по словам главы ОВА, российские войска продолжают дроновый террор Запорожья. Вражеский беспилотник повредил объект инфраструктуры.

Предварительно, в результате атаки по Запорожью также есть пострадавшие. Больше информации о последствиях ударов пока не сообщали.

Как известно, в ночь на субботу, 7 июня, российские войска совершили воздушную атаку по территории Украины, применив 236 ударных беспилотников разных типов.

Ранее российские войска утром 6 июня совершили атаку на Запорожье с помощью беспилотников. В результате ударов повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры города.

Количество пострадавших возросло до семи человек. Также во время ночного удара по городу погибли два человека.

Позже российская оккупационная армия повторно атаковала Запорожье дронами. Новый вражеский удар пришелся по крыше одного из супермаркетов города. В результате атаки пострадали три человека, в частности 10-летний ребенок.

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