Россияне атаковали Балабино в Запорожской области, погибли три человека

Национальная безопасность
Читати українською
Российские войска утром 7 июня атаковали поселок Балабино в Запорожской области. Погибли три человека, еще одна женщина пострадала.
ivan_fedorov_zp

Утром 7 июня российские войска атаковали поселок Балабино в Запорожской области. По обновленным данным, в результате удара погибли три человека, еще одна женщина пострадала.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Россия ночью атаковала Украину почти 240 дронами: сколько целей сбила ПВОУкраинская ПВО уничтожила подавляющее большинство целей, однако зафиксировано 17 попаданий ударных БПЛА на 13 локациях.

Сначала сообщалось о двух погибших в результате атаки на Балабино. Позже Федоров уточнил, что количество жертв возросло до трех.

Также известно о пострадавшей женщине. В результате удара повреждены частные дома.

Кроме того, по словам главы ОВА, российские войска продолжают дроновый террор Запорожья. Вражеский беспилотник повредил объект инфраструктуры.

Предварительно, в результате атаки по Запорожью также есть пострадавшие. Больше информации о последствиях ударов пока не сообщали.

Как известно, в ночь на субботу, 7 июня, российские войска совершили воздушную атаку по территории Украины, применив 236 ударных беспилотников разных типов.

Ранее российские войска утром 6 июня совершили атаку на Запорожье с помощью беспилотников. В результате ударов повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры города.

Количество пострадавших возросло до семи человек. Также во время ночного удара по городу погибли два человека.

Позже российская оккупационная армия повторно атаковала Запорожье дронами. Новый вражеский удар пришелся по крыше одного из супермаркетов города. В результате атаки пострадали три человека, в частности 10-летний ребенок.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Запорожская область Обстрел Погибшие Атака рф на Украину
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Украинцы атаковали НАТО дезинформацией во время учений: кто победил
Зеленский и Сибига отреагировали на удар рф по хранилищу ядерных отходов
Россияне атаковали Балабино в Запорожской области, погибли три человека
Зеленский назвал количество воздушных целей, которыми рф атаковала Украину на этой неделе
В Севастополе запустили QR-коды на бензин, они закончились за час
Оккупанты заявили об ударе по Чонгару, движение через Джанкой перекрыто
Россия ударила по хранилищу отработанного ядерного топлива в Киевской области
Зеленский сегодня встретится в Лондоне с Мерцом, Макроном и Стармером – СМИ
Курс на Запад или рф: в Армении стартовали парламентские выборы
Более 220 боев на фронте за сутки: Генштаб назвал самые горячие направления
Больше новостей