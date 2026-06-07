Зеленский назвал количество воздушных целей, которыми рф атаковала Украину на этой неделе

В течение недели российские оккупационные войска применили против Украины более 3250 ударных дронов и 88 ракет. В частности, 7 июня россияне снова нанесли удар по особой территории вокруг Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Украинский лидер также отметил, что около 1800 управляемых авиационных бомб применили оккупанты для атак.

«Этой ночью были российские удары и по другим гражданским объектам в 13 наших областях. Всего в течение недели россия выпустила против Украины 88 ракет, более 3250 ударных дронов и около 1800 УАБов», – говорится в сообщении президента.

Также Зеленский отреагировал на российский удар по одному из зданий Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива возле ЧАЭС.

«Объект чрезвычайно критической инфраструктуры. И чрезвычайно подлый российский удар. Россия сознательно ударила именно по этому объекту ядерной инфраструктуры. По состоянию на данный момент нет превышения норм радиационного фона. Но однозначно есть превышение даже уже давно заоблачной российской наглости. Украинские спасатели остановили пожар на этом объекте после удара. И нужны реальные новые шаги мира, чтобы россияне почувствовали, что такая их террористическая война – удар по самой россии», – заявил президент.

Зеленский добавил, что в течение минувшей ночи были атакованы гражданские объекты в 13 областях Украины.

Напомним, сегодня ночью, 7 июня, вражеские войска массированно атаковали ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесской области, в результате чего ранения получил житель областного центра.

Как известно, в ночь на субботу, 7 июня, российские войска совершили воздушную атаку по территории Украины, применив 236 ударных беспилотников различных типов.

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