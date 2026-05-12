Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине, ранен машинист

Общество
Читати українською
Утром 12 мая российские войска нанесли удар по объектам железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области. В результате атаки травмирован машинист, повреждены локомотивы и подвижной состав.
Фото Олексій Кулеба / Telegram

Утром 12 мая российские войска ударили по объектам железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области. В результате атаки травмирован машинист, повреждены локомотивы и подвижной состав.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

«Мониторинговая команда заранее предупредила об опасности. Но осколками был травмирован машинист, когда тот направлялся в укрытие. Сейчас ему оказывается необходимая помощь, угрозы жизни нет», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате атак беспилотников повреждены локомотивы и подвижной состав. Движение поездов в регионе оперативно восстанавливается.

Напомним, в ночь на 12 мая российская оккупационная армия атаковала беспилотниками Киев и Днепр.. В частности, в столице обломки дрона упали на крышу многоэтажного дома, а в Днепре известно как минимум об одном раненом человеке.

Кроме того, утром 11 мая в результате российского обстрела одного из жилых районов Херсона пострадали как минимум пятеро гражданских, среди них – ребёнок.

Президент Владимир Зеленский заявил о несоблюдении со стороны россии режима прекращения огня. Он также предупредил о подготовке противника к новым ударам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Поезд Днепропетровская область Железная дорога Раненые Атака Война с Россией Обстрел Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

РФ выбрала завершить частичную тишину и ночью выпустила по Украине более 200 дронов – Зеленский
Специалисты ISW рассказали, как россия использовала «тишину» на фронте
ВАКС назначил к рассмотрению иск об активах замглавы Гостаможни
Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине, ранен машинист
Прокуроры Хмельницкой области через суд массово восстанавливают инвалидность после скандала с МСЭК
Украину накроют дожди с грозами: синоптики предупредили о нестабильной погоде
Блокада Ормузского пролива может вызвать глобальный продовольственный кризис и голод – ООН
Пакистан мог прятать иранские самолёты, несмотря на роль посредника в войне — СМИ
В США ввели новые санкции за поставку иранской нефти в Китай
Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила о «готовности» отдать россиянам Донбасс в 2022 году
Больше новостей