Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине, ранен машинист

Утром 12 мая российские войска ударили по объектам железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области. В результате атаки травмирован машинист, повреждены локомотивы и подвижной состав.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

«Мониторинговая команда заранее предупредила об опасности. Но осколками был травмирован машинист, когда тот направлялся в укрытие. Сейчас ему оказывается необходимая помощь, угрозы жизни нет», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате атак беспилотников повреждены локомотивы и подвижной состав. Движение поездов в регионе оперативно восстанавливается.

Напомним, в ночь на 12 мая российская оккупационная армия атаковала беспилотниками Киев и Днепр.. В частности, в столице обломки дрона упали на крышу многоэтажного дома, а в Днепре известно как минимум об одном раненом человеке.

Кроме того, утром 11 мая в результате российского обстрела одного из жилых районов Херсона пострадали как минимум пятеро гражданских, среди них – ребёнок.

Президент Владимир Зеленский заявил о несоблюдении со стороны россии режима прекращения огня. Он также предупредил о подготовке противника к новым ударам.

