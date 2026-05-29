Дрон рф, попавший в многоэтажку, был подбит украинским ПВО – президент Румынии

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что российский дрон, попавший в жилой дом в городе Галац, сменил траекторию после поражения над территорией Украины. По его словам, беспилотник, вероятно, был подбит вблизи украинского Рени.

Его слова приводит портал Digi24.

29 мая 2026, 12:10 В Румынии объяснили, почему не сбили российский дрон, который упал на дом Министерство обороны Румынии объяснило, что российский беспилотник не удалось сбить из-за крайне короткого времени реагирования и ограничений, которые действуют для армии в мирное время.

«Когда они (дроны – ред.) пролетали над территорией Украины, некоторые из них были сбиты, а один, который, вероятно, был подбит над городом Рени, изменил траекторию и направился в сторону Галаца», – сказал Дан.

Вместе с тем, политик подчеркнул, что ответственность за инцидент полностью лежит на россии. По его словам, атака еще раз доказала необходимость дальнейших инвестиций в системы противовоздушной обороны и средства борьбы с дронами.

Дан также сообщил, что большинство жильцов дома уже могут вернуться в свои квартиры. Серьезные разрушения получили только одно жилье, где взрыв повредил часть потолка.

Напомним, в ночь на 29 мая, во время российской атаки на Украину, в румынском городе Галац на жилой дом упал российский беспилотник. После этого прогремел взрыв и возник пожар в квартире на 10-м этаже. Позже румынское Минобороны подтвердило, что в Галаце упал именно российский дрон, который залетел в страну во время ночной атаки рф на приграничные объекты Украины.

Позже в НАТО отреагировали на этот инцидент, заявив, что находятся в контакте с румынскими властями и получают информацию о последствиях удара. Также в Альянсе отметили, что осуждают безрассудные действия россии.

Кроме того, в Румынии сообщили о падении ещё одного беспилотного летательного аппарата в северо-западной части страны. Дрон оказался без взрывной нагрузки. В МИД уже отреагировали на дроновые атаки на страну и пригрозили россии ответом.

