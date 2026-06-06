Путин провел личную встречу со Шредером в Москве

В Кремле заявили, что владимир путин встретился с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером в Москве. По словам советника российского правителя Юрия Ушакова, разговор прошел в формате тет-а-тет.

Об этом сообщают российские медиа.

10 мая 2026, 16:33 В Германии отреагировали на предложение путина сделать Шредера посредником в переговорах После заявления путина о желании видеть Шредера переговорщиком между ЕС и рф в Германии возникла дискуссия. Часть представителей СДПГ не исключает такой возможности, однако правительство ФРГ уже отвергло эту идею.

По словам Ушакова, встреча путина и Шредера состоялась в Кремле. Он назвал разговор «хорошим».

«Разговор был дружеским, он прошел в формате тет-а-тет, с глазу на глаз. Подробностей я, честно говоря, не знаю. Он состоялся в Москве, в Кремле», – сказал советник путина.

82-летнего бывшего лидера Социал-демократической партии Германии считают личным другом путина. Он также продолжал работать на российские энергетические компании даже после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Напомним, 9 мая путин заявил, что считает Шредера «лучшим кандидатом» на роль посредника между рф и Европейским Союзом.

Однако официальный Берлин отклонил предложение Кремля. По данным источников в немецком правительстве, заявление путина расценивают как очередное «фейковое предложение» в рамках гибридной стратегии россии.

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