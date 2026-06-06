Зеленский подтвердил поражение нефтебазы в Краснодарском регионе рф

Национальная безопасность
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Владимир Зеленский подтвердил поражение нефтебазы в Краснодарском регионе РФ во время ночных украинских ударов дронами на расстоянии до 500 км.
ArmyInform

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение нефтебазы в Краснодарском регионе рф в результате украинских дальнобойных ударов 6 июня.

Об этом говорится в сообщении на его странице Telegram.

От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рфУкраинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По его словам, украинские дроны преодолели расстояние около 500 километров, нанеся удар по нефтебазе на территории рф.

Также президент сообщил об ударах в районе Санкт-Петербурга, где украинские беспилотники достигли целей в районе военно-морских объектов, в частности базы в Кронштадте, преодолев около 1000 километров.

По словам главы государства, эти операции стали результатом совместной работы Сил обороны Украины. Зеленский подчеркнул, что россия должна завершить войну и прекратить удары по гражданской инфраструктуре Украины, а любые проявления агрессии будут получать соответствующий ответ.

Напомним, жители Усть-Лабинска сообщали о серии взрывов и пожаре в районе промышленной зоны. В сети также распространяли видео, на которых виден момент возможного попадания дронов и последующее возгорание с густым черным дымом.

Также сообщалось, что в ночь на субботу, 6 июня, подразделения Deep Strike Сил специальных операций Украины совместно с Силами беспилотных систем и СБУ нанесли удар по военно-морской базе Балтийского флоту рф «Кронштадт», расположенной вблизи Санкт-Петербурга.

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