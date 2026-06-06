Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение нефтебазы в Краснодарском регионе рф в результате украинских дальнобойных ударов 6 июня.
Об этом говорится в сообщении на его странице Telegram.
По его словам, украинские дроны преодолели расстояние около 500 километров, нанеся удар по нефтебазе на территории рф.
Также президент сообщил об ударах в районе Санкт-Петербурга, где украинские беспилотники достигли целей в районе военно-морских объектов, в частности базы в Кронштадте, преодолев около 1000 километров.
По словам главы государства, эти операции стали результатом совместной работы Сил обороны Украины. Зеленский подчеркнул, что россия должна завершить войну и прекратить удары по гражданской инфраструктуре Украины, а любые проявления агрессии будут получать соответствующий ответ.
Напомним, жители Усть-Лабинска сообщали о серии взрывов и пожаре в районе промышленной зоны. В сети также распространяли видео, на которых виден момент возможного попадания дронов и последующее возгорание с густым черным дымом.
Также сообщалось, что в ночь на субботу, 6 июня, подразделения Deep Strike Сил специальных операций Украины совместно с Силами беспилотных систем и СБУ нанесли удар по военно-морской базе Балтийского флоту рф «Кронштадт», расположенной вблизи Санкт-Петербурга.
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