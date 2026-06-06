После атаки вспыхнул масштабный пожар на территории нефтебазы на юге рф

В ночь на 6 июня в Краснодарском крае россии беспилотники атакували Усть-Лабинск, где, по предварительным данным, под удар попал объект топливной инфраструктуры.

Об этом пишут мониторинговые канали и очевидцы в соцсетях.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Жители Усть-Лабинска сообщали о серии взрывов и пожаре в районе промышленной зоны. В сети также распространяются видео, на которых виден момент возможного попадания дронов и последующее возгорание с густым черным дымом.

По неподтвержденной информации, целью атаки могла стать нефтебаза для хранения и перевалки нефтепродуктов с резервуарным парком ориентировочным объемом около 15 тыс. м³. Сообщается, что он используется для автомобильных и железнодорожных поставок топлива, в частности с нефтеперерабатывающих предприятий группы «Лукойл».

Официального подтверждения масштабов повреждений или информации о пострадавших на данный момент нет. Российская сторона произошедшее публично не детализировала.

Напомним, российский город Усть-Лабинск ранее уже был под ударом дронов. В марте этого года беспилотники поразили нефтебазу на территории местной промзоны. Тогда пожар на объекте продолжался более суток.

Как сообщалось накануне, бойцы Отдельного Центра Сил беспилотных систем поразили пять судов российской федерации в портах временно оккупированных Мариуполя и Бердянска, а также в прибрежных водах ВОТ.

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