МАГАТЭ объявило о временном перемирии на Запорожской АЭС

МАГАТЭ сообщило о начале локального временного перемирия возле Запорожской АЭС, которое позволит провести ремонт высоковольтной линии электропередачи и восстановить критически важное энергоснабжение станции.

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9 марта 2026, 18:36 Какую мощность имеют украинские атомные станции Запорожская АЭС имеет наибольшую мощность по сравнению с Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой, однако она остановлена ​​и находится в оккупации.

Как отметили в агентстве, при посредничестве МАГАТЭ стороны договорились о прекращении огня в районе проведения работ. В ближайшие дни технические бригады с обеих сторон начнут восстановление повреждённой в результате боевых действий линии электропередачи.

«Под наблюдением экспертов МАГАТЭ в течение ближайших дней технические специалисты с обеих сторон начнут ремонт повреждённой в результате боевых действий линии электропередачи напряжением 750 кВ «Днепровская» после масштабного разминирования территории», – говорится в сообщении.

По данным МАГАТЭ, эта линия была отключена более двух месяцев назад, из-за чего крупнейшая атомная электростанция Европы осталась зависимой только от одной линии 330 кВ. В некоторые периоды она также теряла и это резервное питание, что заставляло станцию переходить на аварийные дизель-генераторы.

В МАГАТЭ напомнили, что это уже шестое временное перемирие, о котором с конца прошлого года договаривается генеральный директор агентства Рафаэль Гросси для обеспечения ядерной безопасности и стабильного электроснабжения объекта.

«В этот раз подготовка к ремонтным работам была осложнена расположением повреждённой линии: на высоких опорах через линию разграничения на Днепре. Генеральный директор Гросси заявил, что Российская Федерация и Украина конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ в ходе недель чувствительных и сложных переговоров, и обе стороны согласились на прекращение огня ради ядерной безопасности», – добавили в МАГАТЭ.

Напомним, вчера, 4 июня, МАГАТЭ сообщило об интенсивном обстреле в районе Запорожской теплоэлектростанции, которая играет ключевую роль в обеспечении электроснабжения для Запорожской АЭС.

А в ночь на 3 июня на временно оккупированной Запорожской АЭС произошло очередное обесточивание. Это уже 17-й блэкаут с момента захвата станции российскими войсками и пятый с начала текущего года.

Также ранее на Запорожской атомной электростанции произошёл сбой коммуникаций. Объект примерно на 12 часов остался без телефонной и интернет-связи на фоне активизации боевых действий вблизи Энергодара.

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