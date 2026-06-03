Мадьяр заявил, что договорился с Украиной о расширении прав венгерского меньшинства Закарпатья

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о достижении договоренностей с Украиной 29 мая 2026, 18:32 Мадьяр ответил, когда Венгрия разблокирует кластеры для вступления Украины в ЕС Премьер Венгрии заявил, что Будапешт поддержит открытие кластеров для вступления Украины в ЕС после выполнения Киевом требований по правам венгров.

Заявление было опубликовано в Facebook.

13 апреля 2026, 17:03 Сказка о Драконе и Мадьяре: главный вызов для Венгрии после поражения Орбана на выборах Петер Мадьяр победил Виктора Орбана и партию «Фидес», которые шестнадцать лет управляли Венгрией. «Слово и дело» рассказывает, почему ему это удалось и какой главный вызов стоит перед новым премьер-министром.

Мадьяр утверждает, что договоренности касаются расширения языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерской общины. В переговорный процесс, по его словам, были вовлечены политические организации закарпатских венгров и представители церквей.

«С большой радостью могу заявить, что за день до Дня национального единства украинское правительство взяло на себя обязательство в ближайшем будущем внедрить согласованные меры в свою правовую систему, и благодаря этому наши закарпатские соотечественники получат гораздо более широкие образовательные, культурные, языковые и политические права, чем прежде», – сказал он.

Политик добавил, что в случае выполнения этих договоренностей Венгрия согласится на открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в Европейский Союз.

В то же время Мадьяр подчеркнул, что Будапешт и дальше не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС. По его словам, если Киев «в течение 10-15 лет» завершит переговоры по всем 33 кластерам, в Венгрии могут провести юридически обязывающий референдум по поддержке членства Украины в ЕС.

Напомним, накануне Мадьяр заявил, что может встретиться с президентом Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, поскольку переговоры по правам нацменьшинств находятся на финальной стадии.

По информации СМИ, Европейский Союз может открыть первый переговорный кластер и перейти к формальному старту обсуждений о вступлении Украины и Молдовы уже 15 июня.

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