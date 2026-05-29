Каллас объяснила, почему ЕС не сможет стать нейтральным посредником между рф и Украиной

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС не может быть нейтральным посредником между Украиной и россией, поскольку поддерживает Киев и собственную безопасность. В блоке также отвергли идею специального посланника для переговоров с Москвой.
ЕС не планирует выступать посредником между Украиной и россией и не намерен заменять США в мирном процессе.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас на фоне дискуссий относительно возможного назначения специального посланника для переговоров с Москвой, пишет Euronews.

Вопрос о возможном назначении спецпредставителя для переговоров с рф активно обсуждался во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС на Кипре и вызвало разногласия между государствами-членами.

По словам Каллас, Евросоюз не может оставаться нейтральным в этой войне.

«Мы никогда не будем нейтральным посредником между россией и Украиной, потому что мы на стороне Украины и защищаем собственные интересы безопасности», – подчеркнула она.

Она отметила, что ЕС не стремится заменить США, а лишь дополнять их усилия в дипломатическом процессе. В то же время, по ее словам, Вашингтон сейчас ограниченно вовлечен в переговоры из-за других международных кризисов.

Каллас заявила, что вместо назначения спецпредставителя ЕС должен сформировать единую позицию относительно условий мира, включая требования к россии и четкие «красные линии». Речь идет прежде всего о непризнании оккупированных территорий, прекращении диверсий и кибератак, выплате репараций, возвращении депортированных украинских детей и выводе российских войск из Грузии и Молдовы.

Отдельно она подчеркнула, что любые ограничения для Украины в случае мирного соглашения не должны подрывать ее обороноспособность.

Каллас также заявила, что россия продолжает атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, несмотря на заявления о готовности к переговорам, и охарактеризовала последние удары по Киеву как доказательство отсутствия реального интереса Москвы к миру.

Напомним, ранее в медиа появилась информация, что ЕС рассматривает возможность выбрать спецпредставителя для потенциальных переговоров о мире в Украине. Среди вероятных кандидатов называли главу дипломатии ЕС Каю Каллас, финского президента Александра Стубба, а также экс-премьера Италии Марио Драги и бывшую канцлерку ФРГ Ангелу Меркель.

В то же время словацкий премьер Роберт Фицо выразил мнение, что европейской стороне нужен такой медиатор, который имеет глубокие знания о россии и «понимает русскую душу». Однако, как отмечали медиа, дипломаты стран ЕС убеждены, что перед любыми назначениями нужно четко очертить суть и рамки будущего диалога.

