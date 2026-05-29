Нетаньяху приказал израильской армии взять под контроль 70% сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил израильским военным постепенно расширить контроль над территорией сектора Газа до 70%.

Об этом пишет CNN.

10 марта 2026, 07:19 Трамп приостановил переговоры по прекращению войны в Газе из-за операции против Ирана – СМИ С начала военной операции США и Израиля против Ирана были приостановлены переговоры по продвижению плана Дональда Трампа по прекращению войны в Газе.

По его словам Нетаньяху, сейчас Израиль контролирует примерно 60% анклава, тогда как ранее этот показатель составлял около 50%. Он подчеркнул, что стратегия заключается в «поэтапном продвижении», и первым ориентиром является достижение контроля над 70% территории.

По данным израильских военных, в конце апреля международным гуманитарным организациям уже передавали карты, согласно которым под контролем армии находилось около 64% сектора Газа. Это свидетельствует о постепенном расширении израильского присутствия на фоне продолжающихся боевых действий.

Расширение контроля означает дальнейшее сужение территории, где могут находиться около двух миллионов палестинцев, на фоне масштабных разрушений инфраструктуры в результате войны.

Согласно договоренностям о прекращении огня, достигнутым при посредничестве США в октябре 2025 года, израильские войска должны были отойти к так называемой «желтой линии», которая оставляла под их контролем примерно 53% сектора. Однако реализация этих договоренностей фактически остановилась. Стороны обвиняют друг друга в нарушениях: Израиль заявляет, что ХАМАС восстанавливает военные возможности, тогда как ХАМАС утверждает, что Израиль меняет линии контроля и фактически пересматривает условия перемирия.

Параллельно продолжаются боевые действия. Израиль регулярно наносит удары по целям в Газе, заявляя о ликвидации командиров и объектов ХАМАС. По данным палестинского Министерства здравоохранения, с момента начала перемирия погибли уже более 850 человек.

Министр обороны Израиля заявил, что страна продолжит преследование всех, кто был причастен к атаке 7 октября, подчеркнув, что «они будут ликвидированы везде».

В то же время ХАМАС отказывается от разоружения – это ключевое условие мирного плана, который предусматривает постепенный вывод израильских войск и развертывание международных сил безопасности в секторе. Однако конкретных сроков создания такой миссии пока нет, что фактически блокирует переход к следующему этапу договоренностей.

Напомним, переговоры по продвижению 20-пунктного мирного плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа были приостановлены из-за начала военной операции против Ирана 28 февраля.

Перемирие, заключенное между ХАМАС и Израилем еще в октябре 2025 года, пока не вышло за пределы первого этапа. Стороны остановились на выводе войск и освобождении заложников.

Следующие этапы, которые предусматривают разоружение ХАМАС, полный вывод израильских войск и международное восстановление Газы, до сих пор не согласованы. Также, в частности, ХАМАС отказался разоружаться в секторе Газа, переговоры зашли в тупик.

А накануне Израиль заявил о ликвидации одного из руководителей группировки ХАМАС в секторе Газа – Изз ад-Дина аль-Хаддада, которого считают одним из главных организаторов атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

