В «Дію» добавили функцию переноса мобильного номера

В приложении «Дія» появилась возможность подать заявление на перенос мобильного номера к другому оператору без изменения самого номера.

Об этом сообщила пресс-служба приложения.

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Первую такую ​​интеграцию реализовали для перехода к lifecell. При этом в будущем сервис планируют расширить и на других мобильных операторов.

Для переноса номера пользователю необходимо подать заявку в «Дія», приобрести новую SIM-карту оператора, к которому осуществляется переход, и добавить ее номер в заявку.

После этого действующий оператор должен подтвердить запрос, а пользователь получит SMS с датой и временем переноса, после чего необходимо заменить SIM-карту. При этом мобильный номер, включая код оператора, останется неизменным.

Воспользоваться новой функцией могут авторизованные пользователи «Дії». В пресс-службе приложения также отметили, что перенос номера можно осуществлять не чаще одного раза в 30 дней.

Напомним, в июне сообщалось, что в Украине изменили правила пополнения счетов через терминалы. Теперь во время пополнения счетов через платежные терминалы пользователи должны вводить полный номер мобильного телефона.

Ранее в Минцифры рассказали, какие услуги планируют интегрировать в «Дію» летом.

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