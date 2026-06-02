ЕС может ввести санкции против ряда израильских министров – Politico

Совет Евросоюза впервые может ввести санкции против членов израильского правительства из-за инцидента с задержанием активистов на борту «флотилии Сумуд», пытавшейся добраться до Сектора Газа с гуманитарной помощью. В ЕС уже подготовили проект соответствующего документа.

Об этом сообщает Politico, цитируя одного из европейских чиновников.

Как отмечается, проект документа свидетельствует, что страны ЕС накануне встречи лидеров 18–19 июня намерены впервые рассмотреть вопрос о введении ограничений в отношении членов правительства Израиля, которые принимали участие в издевательствах над задержанными активистами.

Одним из них был министр внутренней безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, известный националистическими взглядами и участием в многочисленных антипалестинских акциях. Против Бен-Гвира уже применили санкции правительства Франции и Польши.

«Европейский Совет осуждает жестокое обращение с задержанными после перехвата Глобальной флотилии Сумуд в международных водах... Совет призывают продолжить работу над ограничительными мерами против экстремистских министров, которые подстрекают к таким нарушениям прав человека и способствуют им», – пишет Politico со ссылкой на проект.

Сообщается, что соответствующие предложения будут обсуждены послами из 27 стран-членов в среду, 3 июня, поскольку в Брюсселе стремятся выработать общую позицию по этому спорному вопросу, для принятия решения по которому необходимо единогласие.

В то же время, Чехия уже пообещала заблокировать рассмотрение вопроса о санкциях против израильских министров.

«Нам придется выслушать позицию каждого, прежде чем мы придем к окончательному согласию», – заявил один из европейских чиновников.

При этом указывается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал действия министра Бен-Гвира, назвав их «несовместимыми с ценностями Государства Израиль».

Как известно, Франция с 23 мая запретила въезд Бен-Гвиру после публикации видео, в котором он высмеивал задержанных израильскими военными активистов на борту «флотилии Сумуд».

Напомним, в августе прошлого года активистка Грета Тунберг объявила о новой инициативе, заявив, что вместе с другими активистами начнет «крупнейшую в истории попытку» прорвать блокаду Сектора Газа. В ночь на 2 октября израильский флот перехопил большую флотилию из более чем 40 судов, направлявшуюся в Сектор Газа с гуманитарной миссией. На одном из судов находилась Тунберг.

При этом активистка заявила о «жестоком обращении». В МИД Израиля назвали «наглой ложью» сообщения о нарушении прав задержанной Тунберг.

