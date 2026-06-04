Войска рф ударили по одному из спальных районов Запорожья, пострадали гражданские

Национальная безопасность
Читати українською
Оккупанты атаковали один из спальных районов Запорожья, в результате чего пострадали 10 мирных жителей.
Фото: Запорожская ОВА

Российские войска нанесли удар по одному из спальных районов Запорожья, в результате чего пострадали мирные жители.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

По информации местных властей, ранения и травмы в результате этой атаки получили 10 гражданских. Всем им уже оказывают медицинскую помощь.

Из-за российского обстрела также был поврежден многоэтажный жилой дом, возник пожар.

Руководитель ОВА также показал снимки последствий атаки рф на спальный район Запорожья.

Напомним, сегодня российские оккупационные войска нанесли удар по центральной части Ямпольской общины Сумской области. В результате атаки погибли гражданские, также есть пострадавшие.

В целом же в ночь на 4 июня россия атаковала Украину баллистической ракетой и 293 дронами различных типов. ПВО сбила или подавила 264 воздушные цели.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ

и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»
Пострадавшие Запорожье Вторжение России Обстрел Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

итогиЗеленский написал письмо путину, а в Киеве демонтировали памятник Булгакову. Главное за день
Войска рф ударили по одному из спальных районов Запорожья, пострадали гражданские
«Хватит войны»: Зеленский написал открытое письмо путину
«Ударили по сараю»: путин высказался об обстреле Белой Церкви «Орешником»
СБС поразили два российских локомотива в оккупированном Крыму – видео
Оккупанты нанесли серию ударов по Днепропетровщине, есть жертва и раненые
Премьер Чехии считает, что ЕС на переговорах с россией должен представлять Мерц
В Румынии назначили нового премьера и поручили сформировать правительство
Лидер Хезболлы отклонил условия перемирия с Израилем и пригрозил новыми атаками
США официально опровергли присутствие своей делегации на Петербургском форуме – ЦПД
Больше новостей