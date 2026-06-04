Войска рф ударили по одному из спальных районов Запорожья, пострадали гражданские

Российские войска нанесли удар по одному из спальных районов Запорожья, в результате чего пострадали мирные жители.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

По информации местных властей, ранения и травмы в результате этой атаки получили 10 гражданских. Всем им уже оказывают медицинскую помощь.

Из-за российского обстрела также был поврежден многоэтажный жилой дом, возник пожар.

Руководитель ОВА также показал снимки последствий атаки рф на спальный район Запорожья.

Напомним, сегодня российские оккупационные войска нанесли удар по центральной части Ямпольской общины Сумской области. В результате атаки погибли гражданские, также есть пострадавшие.

В целом же в ночь на 4 июня россия атаковала Украину баллистической ракетой и 293 дронами различных типов. ПВО сбила или подавила 264 воздушные цели.

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