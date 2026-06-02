Зеленский отреагировал на обстрел рф и назвал два условия, которые остановят эти удары

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия и впредь будет продолжать удары, если Европа не масштабирует производство антибаллистики, а Соединенные Штаты не помогут с поставками ракет к Patriotʼам.

Об этом лидер Украины написал в своем Телеграм-канале, реагируя на последний массированный обстрел оккупационной армии рф.

«Масштабная атака и абсолютно прозрачное заявление от россии: если Украина не будет защищена от ударов баллистики и других ракет, эти удары будут продолжаться. Европе нужна собственная антибаллистика, чтобы эта война наконец могла закончиться. И обязательно нужна помощь Соединенных Штатов в поставках ракет к Patriotʼам. Рассчитываем на поддержку наших партнеров и на действенные ответы на сегодняшний удар», – написал президент.

Также он сообщил, что всего за ночь россия выпустила по нашим людям 656 ударных дронов и 73 ракеты различных типов: баллистические, крылатые и противокорабельные. Основной удар был направлен по Киеву и пригороду. Также россия атаковала Днепр, Харьков и область, Николаевскую, Запорожскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую и Хмельницкую области.

«Более 500 работников ГСЧС привлечены к ликвидации последствий ночной российской атаки по нашим городам и общинам», – добавил Зеленский и поблагодарил всех украинцев и украинок за то, что не пренебрегают сигналами воздушной тревоги.

Как известно, в ночь на 2 июня российские войска совершили комбинированную атаку на города Украины. В частности, под вражеским ударом оказались Киев, Днепр и Харьков.

В Киеве разрушения зафиксированы в семи районах. В результате атаки погибли шесть человек, также уже известно о как минимум 65 пострадавших.

А в Днепре в результате ночной российской атаки погибли 11 человек, среди них – один спасатель и ребенок 2023 года рождения. Также известно о как минимум 37 раненых. В городе зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры, и продолжается поисково-спасательная операция.

В Воздушных Силах тем временем заявили, что россия атаковала Украину 729 средствами воздушного нападения: запустили 73 ракеты и 656 БПЛА различных типов. Силам ПВО удалось сбить или подавить 642 воздушные цели.

