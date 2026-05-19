Россия ударила баллистикой по Прилукам: загорелся гипермаркет, есть погибшие и пострадавшие

Российская армия атаковала баллистикой город Прилуки. В результате удара по центральной части города уже известно о более 15 пострадавших, есть погибшие. Повреждены прилегающие здания и предприятие, находящееся неподалеку.
Полиция Черниговской области

Утром 19 мая армия рф нанесла вражеский удар по городу Прилуки в Черниговской области. Баллистическая ракета попала по центральной части города, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает полиция Черниговской области в Телеграм-канале.

По данным полиции, в настоящее время есть информация о 2 погибших и 17 раненых. На месте удара загорелся гипермаркет, пострадали близлежащие дома и сооружения.

«Сегодня оккупанты ударили баллистической ракетой по центральной части города Прилуки. Предварительно известно о двух погибших и 17 раненых людях. Среди раненых есть ребенок», – сообщили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, криминалисты, полицейские офицеры общины и все экстренные службы.

Также в полиции сообщают, повреждены гражданские здания и предприятия. Обломки ракеты упали на припаркованные авто.

«Полиция оказывает помощь гражданам, документирует последствия атаки россиян по мирному населению Прилук», – добавили в полиции.

По данным местных СМИ, вследствие попадания произошло возгорание на крыше строительного гипермаркета «Эпицентр». Также повреждения зафиксированы на территории неработающего завода неподалеку.

Кроме того, в многоэтажках и магазинах рядом выбиты окна.

Также в Черниговской ОВА сообщили о повреждении пожарной техники и уточнили, что среди раненых есть 14-летний ребенок.

«Медики оказывают всем необходимую помощь. Соответствующие службы работают на месте атаки», – говорится в сообщении ОВА.

Напомним, в ночь на вторник, 19 мая, российские оккупанты атаковали беспилотниками Харьков. В результате обстрела Новобаварского района города пострадали по меньшей мере три человека.

Кроме этого, утром 19 мая россияне нанесли удары по объектам газовой инфраструктуры «Нафтогаза» на Черниговщине. В результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения.

Всего за ночь российские оккупанты выпустили по Украине 209 ударных беспилотников разных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Полиция Жертвы Черниговская область Обстрел Баллистическая ракета Прилуки Атака рф на Украину
