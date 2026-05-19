Россия ударила баллистикой по Прилукам: загорелся гипермаркет, есть погибшие и пострадавшие

Утром 19 мая армия рф нанесла вражеский удар по городу Прилуки в Черниговской области. Баллистическая ракета попала по центральной части города, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает полиция Черниговской области в Телеграм-канале.

По данным полиции, в настоящее время есть информация о 2 погибших и 17 раненых. На месте удара загорелся гипермаркет, пострадали близлежащие дома и сооружения.

«Сегодня оккупанты ударили баллистической ракетой по центральной части города Прилуки. Предварительно известно о двух погибших и 17 раненых людях. Среди раненых есть ребенок», – сообщили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, криминалисты, полицейские офицеры общины и все экстренные службы.

Также в полиции сообщают, повреждены гражданские здания и предприятия. Обломки ракеты упали на припаркованные авто.

«Полиция оказывает помощь гражданам, документирует последствия атаки россиян по мирному населению Прилук», – добавили в полиции.

По данным местных СМИ, вследствие попадания произошло возгорание на крыше строительного гипермаркета «Эпицентр». Также повреждения зафиксированы на территории неработающего завода неподалеку.

Кроме того, в многоэтажках и магазинах рядом выбиты окна.

Также в Черниговской ОВА сообщили о повреждении пожарной техники и уточнили, что среди раненых есть 14-летний ребенок.

«Медики оказывают всем необходимую помощь. Соответствующие службы работают на месте атаки», – говорится в сообщении ОВА.

Напомним, в ночь на вторник, 19 мая, российские оккупанты атаковали беспилотниками Харьков. В результате обстрела Новобаварского района города пострадали по меньшей мере три человека.

Кроме этого, утром 19 мая россияне нанесли удары по объектам газовой инфраструктуры «Нафтогаза» на Черниговщине. В результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения.

Всего за ночь российские оккупанты выпустили по Украине 209 ударных беспилотников разных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

