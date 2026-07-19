Венгрия заблокировала открытие двух переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС

Венгрия во время заседания Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в пятницу, 17 июля, заблокировала начало процесса открытия переговорных кластеров №2 и №3 для Украины.

Об этом сообщила Европейская правда со ссылкой на собственные источники в ЕС.

17 июля 2026, 11:32 45% украинцев не верят во вступление в ЕС до 2030 года 45% граждан Украины считают вступление в Евросоюз до 2030 года нереалистичным, тогда как 42% верят в возможность такого сценария.

По словам собеседников издания, во время заседания COELA обсуждали результаты скрининга кластеров №2 и №3 для Украины и Молдовы, чтобы утвердить их и направить государствам официальные письма с просьбой предоставить переговорные позиции.

Однако Венгрия согласилась только на отправку письма Молдове относительно кластера №3, не поддержав аналогичный процесс для Украины.

«Венгрия дала зелёный свет только отправке письма Молдове относительно кластера №3», – отметил источник.

В то же время ряд стран ЕС выступил против разделения Украины и Молдовы в процессе вступительных переговоров и не поддержал такой подход.

Из-за отсутствия консенсуса вопрос утверждения результатов скрининга кластеров №2 и №3 для обеих стран решили повторно рассмотреть на следующем заседании COELA, которое состоится 22 июля.

Это будет последняя встреча Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения перед летним перерывом. Следующее заседание экспертов по расширению после каникул запланировано на 1 сентября.

Напомним, 15 июня все страны Европейского Союза официально поддержали открытие первого кластера переговоров о вступлении в блок Украины и Молдовы. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляла, что остальные пять кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины могут быть открыты уже в июле.

При этом, как сообщали СМИ, в июле Евросоюз сможет открыть максимум два кластера переговоров о вступлении Украины. По данным СМИ, открытие направлений тормозит Венгрия.

10 июля стало известно, что послы стран Европейского Союза одобрили открытие для Украины шестого переговорного кластера «Внешние отношения» в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

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