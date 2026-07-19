На юге рф после третьей атаки за месяц горит крупная нефтебаза

В ночь на 19 июля беспилотники атаковали нефтебазу в Михайловске Ставропольского края рф. По данным местных пабликов, этот объект попал под удар уже в третий раз за этот месяц.

Об этом сообщают Telegram-каналы Astra, Exilenova+ и Новости Ставрополя и края.

15 июля 2026, 16:16 Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму «Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

Ночью в городе Михайловск Ставропольского края рф гремели взрывы. Местные жители сообщали о налете дронов и работе российской противовоздушной обороны.

После атаки в районе нефтебазы вспыхнул пожар. Очевидцы опубликовали видео, на которых виден столб дыма над промышленной зоной.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил атаку дронов. По его словам, в промышленной зоне хутора Вязники Шпаковского округа возникли два очага возгорания. В то же время он не уточнил, какой именно объект подвергся удару.

Известно, что нефтебаза в Михайловске принадлежит дочерней компании «Лукойла» и является одним из крупных топливных объектов на юге рф. Она хранит и распределяет бензин и дизельное топливо, обеспечивая АЗС и транспортную инфраструктуру региона.

Напомним, 9 июля в россии заявили об атаке беспилотников на объекты топливной инфраструктуры – тогда под ударом оказались нефтебазы в Твери и Михайловске Ставропольского края.

А уже 13 июля Ставропольский край снова подвергся атаке БПЛА, в результате чего нефтебаза в этом регионе вспыхнула во второй раз за неделю.

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