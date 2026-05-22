Кабмин обновил систему бронирования от мобилизации: что изменилось

Кабинет министров утвердил изменения в систему бронирования военнообязанных работников. В частности, был повышен порог зарплаты.
Кабинет министров утвердил изменения в систему бронирования военнообязанных работников. Это должно сделать механизм более прозрачным, контролируемым и защищенным от злоупотреблений.

Одним из ключевых изменений стало повышение требований к уровню заработной платы. Теперь для подтверждения критичности предприятия и бронирования работников средняя зарплата должна составлять не менее трех минимальных – 25 941 грн.

Для предприятий на прифронтовых территориях оставили смягченный порог – 21 618 грн, что соответствует 2,5 минимальной зарплаты.

Также правительство изменило правила подсчета квоты бронирования. Работники, имеющие отсрочку по закону или работающие по совместительству, будут учитываться только по одному месту работы. В Кабмине объясняют, что это должно сделать невозможным искусственное расширение квот из-за формального трудоустройства.

Кроме того, министерства, центральные органы власти и областные военные администрации в течение месяца должны пересмотреть критерии определения критически важных предприятий. А уже в течение трех месяцев будет проверен статус всех компаний, ранее получивших такое определение. При этом действующее бронирование и статус критичности останутся действительными на переходный период.

«Решение наработано с учетом консультаций с бизнесом и встреч с представителями предприятий, для которых бронирование является важным условием стабильной работы», – говорится в заявлении.

Напомним, 14 мая сообщалось, что в Верховной Раде планируют изменить подход к бронированию в Украине. Нардепом зарегистрирован законопроект, который предусматривает плату, обязательную службу в резерве или участие в обороне для каждого, кто получил отсрочку по работе.

Вместе с тем, некоторым предприятиям упростили продление бронирования работников. Новый механизм должен сократить время оформления документов и помочь избежать перерывов в работе предприятий, важных для обороноспособности страны.

