Нефть дорожает из-за эскалации между США и Ираном и застой в переговорах

Мировые цены на нефть в среду, 3 июня, продолжили рост на фоне обострения напряжённости на Ближнем Востоке и отсутствия прогресса в переговорах между Ираном и США.

Об этом сообщает Reuters.

14 марта 2026, 12:25 Крупнейшие в мире импортеры нефти: как распределяется объем закупок между странами Самые крупные в мире импортеры нефти. Сколько нефти закупают Китай, США, Индия и страны Европы – на инфографике.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,8% – до $96,81 за баррель, тогда как американская WTI прибавила 1,0% и достигла $94,67. Оба сорта накануне обновили недельные максимумы.

Рост цен произошёл после новой эскалации в регионе: Иран осуществил запуск баллистических ракет в направлении Кувейта и Бахрейна, однако, по данным американских военных, цели не были поражены. В ответ силы США нанесли удары по иранскому острову Кешм.

Рынки также реагируют на застой в мирных переговорах между Вашингтоном и Тегераном, которые в последние дни практически не продвинулись. Аналитики отмечают, что геополитическая премия в ценах на нефть растёт из-за рисков дальнейшей эскалации.

Дополнительным фактором поддержки котировок остаются опасения относительно дефицита мировых запасов нефти перед пиком летнего спроса. По оценкам Международного энергетического агентства, запасы могут достичь критически низкого уровня, если темпы сокращения сохранятся.

Отдельно рынок следит за ситуацией в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Несмотря на некоторое увеличение судоходства, объёмы транзита остаются ниже довоенного уровня из-за рисков безопасности.

В США тем временем зафиксировано седьмое подряд недельное сокращение запасов сырой нефти, что также поддерживает цены.

Напомним, в начале недели цены на нефть выросли более чем на 2% после того, как США и Иран обменялись ударами, а Израиль приказал войскам продвинуться глубже на территорию Ливана в рамках противостояния с группировкой «Хезболла», которую поддерживает Тегеран.

Также известно, что недавно США и Иран согласовали проект 60-дневного меморандума, который предусматривает продление режима прекращения огня и запуск переговоров по иранской ядерной программе.

В то же время президент США Дональд Трамп требует внести изменения в проект соглашений с Ираном по ядерной программе, который ранее был согласован его представителями, и вернул документ на доработку. Переговоры продолжаются.

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