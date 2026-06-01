Цены на нефть выросли более чем на 2% после взаимных ударов между США и Ираном

Цены на нефть выросли более чем на 2% в понедельник, 1 июня, после того как США и Иран обменялись ударами, а Израиль приказал войскам продвинуться глубже на территорию Ливана в рамках противостояния с группировкой «Хезболла», которую поддерживает Тегеран.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на $2,29 (2,62%) – до $89,65 за баррель. Фьючерсы на Brent подорожали на $2,05 (2,25%) – до $93,17 за баррель.

Эскалация конфликта произошла вскоре после мирных переговоров между США и Израилем по Ливану в Вашингтоне, что снизило ожидания возможного продления перемирия между США и Ираном. Предварительно именно эти ожидания в конце прошлой недели способствовали снижению цен на нефть.

США заявили, что нанесли удары по иранским радиолокационным системам и объектам управления беспилотниками на островах Горук и Кешм. В Тегеране в ответ заявили об атаке на военную базу, которую связывают с ударами по телекоммуникационной инфраструктуре на острове Сирик.

В то же время аналитики предупреждают о рисках для мирового нефтяного рынка из-за ситуации в Ормузском проливе – ключевом маршруте транспортировки около пятой части мировых поставок нефти и газа. Есть опасения, что минирование или блокировка пролива может существенно ограничить поставки энергоносителей.

Несмотря на это, аналитики отмечают и слабый спрос со стороны Китая и Европы, что частично сдерживает рост цен. В Goldman Sachs также заявили, что слабая экономическая активность в этих регионах может создать давление на прогнозируемые цены на нефть в четвертом квартале.

Как известно, утром 28 мая цены на нефть резко выросли после того, как Иран заявил об ударе по американской авиабазе в ответ на новые атаки США. Опасения дальнейшей эскалации конфликта и возможных перебоев с поставками вызвали скачок котировок более чем на 3%.

Напомним, накануне израильские войска взяли под контроль стратегически важный замок Бофор на юге Ливана и продвинулись глубже на территорию страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это «решающим этапом» военной операции против группировки «Хезболла».

Также недавно США и Иран согласовали проект 60-дневного меморандума, который предусматривает продление режима прекращения огня и запуск переговоров по иранской ядерной программе.

В то же время президент США Дональд Трамп требует внести изменения в проект соглашений с Ираном по ядерной программе, который ранее был согласован его представителями, и вернул документ на доработку.

