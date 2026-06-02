В Днепре выросло количество жертв: в результате атаки из-под завалов достали тело ребенка

В Днепре в результате массированной атаки рф 2 июня увеличилось количество жертв до 9 человек. Из-под завалов четырехэтажного дома достали тело маленького ребенка.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Телеграм-канале.

По его данным, атака российских оккупантов на Днепр оборвала жизнь маленького мальчика.

«Тело ребенка 2023 года рождения спасатели достали из-под завалов изувеченной атакой четырехэтажки. Искренние соболезнования родным», – написал он.

Также не смогли спасти 60-летнего мужчина, которого ранее медики доставили в одну из больниц. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

«35 человек получили ранения. Среди них трое детей. 20 раненых госпитализированы. Четверо – в тяжелом состоянии», – сообщает Ганжа.

Тем временем в ГСЧС сообщили, что в городе частично разрушены 2-этажный и 4-этажный многоквартирные жилые дома, предприятие, уничтожены гаражи и автомобили. Кроме этого оккупанты повредили и пожарно-спасательную часть, взрывной волной выбиты окна. Возникшие пожары спасатели ликвидировали.

Сейчас на местах ударов работают все службы. Продолжается обследование территории. Повреждены полсотни домов. Разбиты более 2 тысяч окон.

В МВД Украины сообщают уже о 9 погибших и разрушении многоэтажек. Эту информацию подтверждает и мэр города Борис Филатов.

Напомним, в 4 утра было известно о 4 погибших в городе. Всех пострадавших медики оперативно госпитализировали в больницу.

Также массированный удар в ночь на 2 июня россияне нанесли по Киеву. По последним данным количество погибших там выросло до четырех человек, также уже известно о 65 пострадавших.

Из-за сильных повреждений и спасательных работ в столице изменили движение общественного транспорта и перекрыли несколько улиц.

А в Воздушных Силах тем временем заявили, что россия атаковала Украину 729 средствами воздушного нападения: запустили 73 ракеты и 656 БПЛА различных типов. Силам ПВО удалось сбить или подавить 642 воздушные цели.

