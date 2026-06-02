Апелляционная палата пересмотрит заочный приговор экс-главе Родовид банка

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу на приговор, которым заочно к 10 годам лишения свободы приговорили бывшего главу правления Родовид банка Дмитрия Егоренко за помощь бывшему народному депутату Александру Шепелеву завладеть 18,45 млн грн финансового учреждения. Одновременно его освободили от наказания.

Такое решение 22 мая принял АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд признал виновным экс-руководителя Родовид банка Дмитрия Егоренко. Ему назначили наказанием 10 лет заключения с запретом в течение 3 лет занимать на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности на должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Одновременно его освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

«Открыть апелляционное производство по апелляционной жалобе защитника обвиняемого (Егоренко – ред.), поданной на приговор Высшего антикоррупционного суда от 9 апреля 2026 года», – говорится в решении.

По версии обвинения, в 2009-2010 годах на тот момент народный депутат, член комитета по финансам и банковской деятельности Александр Шепелев решил завладеть средствами Родовид банка. Он пришел в помещение учреждения и назвал себя неофициальным куратором Кабинета министров, после чего получил рабочий кабинет.

В дальнейшем, используя положение, повлиял на экс-председателя Родовид банка Егоренко и других лиц с целью заключения фиктивных договоров на аренду помещения, владельцем которых был Шепелев и его жена. Это помещение никто не арендовал и потому Родовид банк безосновательно оплатил семье Шепелева 18,45 млн грн.

Напомним, Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу дело экс-нардепа Александра Шепелева о завладении средствами Родовид банка.

