ВСУ назначил заседание по делу экс-главы Тернопольского облсовета о декларации

Верховный суд назначил на 1 октября рассмотрение жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на закрытие уголовного производства по обвинению бывшего председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко в недостоверном декларировании.

Такое решение 25 мая принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным экс-руководителя Тернопольского облсовета Михаила Головко в недостоверном декларировании. Впрочем, Апелляционная палата ВАКС приговор отменила и закрыла уголовное производство в связи с установлением отсутствия происшествия уголовного правонарушения. Потому прокурор САП подал кассационную жалобу на это решение.

«Назначить кассационное рассмотрение уголовного производства по кассационной жалобе прокурора на определение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 26 января 2026 года в отношении (Головко – ред.) на 11:20 1 октября 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении в недостоверном декларировании экс-главе Тернопольского облсовета Головко. По версии следствия, он не указал в декларациях за 2022-2023 годы принадлежащую своей матери квартиру площадью 201,9 кв. м, которую использовал вместе с членами семьи, нежилые помещения (парковочное место, автомойку и кладовую), принадлежащие членам семьи, а также средства на банковском счету.

