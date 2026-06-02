Ночная атака на Днепр: число погибших возросло до шести, продолжается спасательная операция

Общество
Читати українською
В Днепре в результате ночной российской атаки погибли шесть человек, среди них – спасатель. Ещё как минимум 36 человек получили ранения. Продолжается поисково-спасательная операция.
Фото Дніпропетровська ОВА

В Днепре в результате ночной российской атаки погибли шесть человек, среди них – один спасатель. Также известно как минимум о 36 раненых. В городе продолжается спасательная операция.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА и ГСЧС.

По данным спасателей, во время ликвидации последствий удара подразделения ГСЧС попали под повторный вражеский удар. В результате этого погиб один из спасателей.

В городе зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры. Частично разрушены двухэтажный и четырёхэтажный жилые дома, повреждено предприятие, уничтожены гаражи и легковые автомобили. Взрывная волна также повредила здание пожарно-спасательной части – выбиты окна и частично повреждены конструкции.

Спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате ударов. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция на месте разрушенного четырёхэтажного дома. Есть вероятность, что под завалами остаются люди. Привлечены кинологические расчёты и психологи ГСЧС.

Напомним, в ночь на 2 июня российские войска осуществили комбинированную атаку на города Украины. В частности, под вражеским ударом оказались Киев, Днепр и Харьков. По последним данным, в Харькове во время обстрела пострадали восемь человек. Также в части столицы исчезло электричество.

В Киеве разрушения зафиксированы в семи районах. В результате атаки погибли четыре человека, также уже известно как минимум о 58 пострадавших.

А в Днепре ранее сообщалось о пяти погибших и ещё 25 раненых.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
ГСЧС Пострадавшие Днепр Атака Вторжение России Война с Россией Обстрел Война в Украине Погибшие
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

«Цирконы», «Искандеры», «Калибры» и более 650 дронов: в ВС рассказали детали ночной атаки
Ночная атака на Днепр: число погибших возросло до шести, продолжается спасательная операция
В Краснодарском крае рф горит НПЗ после атаки дронов
В Киеве растёт число жертв и пострадавших в результате атаки рф: что известно о последствиях
ЕС может ввести санкции против ряда израильских министров – Politico
Ночная атака на Украину: в Киеве и Днепре продолжает расти число погибших и раненых
Трамп призвал Си Цзиньпина помочь завершить войну в Украине – СМИ
Массированная атака на Киев: количество раненых увеличилось до 29 человек, есть жертва
В Днепре стремительно возросло число погибших и пострадавших в результате ночной атаки
Турция хочет продолжить закупки газа в рф после 2026 года – СМИ
Больше новостей