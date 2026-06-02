Ночная атака на Днепр: число погибших возросло до шести, продолжается спасательная операция

В Днепре в результате ночной российской атаки погибли шесть человек, среди них – один спасатель. Также известно как минимум о 36 раненых. В городе продолжается спасательная операция.
Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА и ГСЧС.
По данным спасателей, во время ликвидации последствий удара подразделения ГСЧС попали под повторный вражеский удар. В результате этого погиб один из спасателей.
В городе зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры. Частично разрушены двухэтажный и четырёхэтажный жилые дома, повреждено предприятие, уничтожены гаражи и легковые автомобили. Взрывная волна также повредила здание пожарно-спасательной части – выбиты окна и частично повреждены конструкции.
Спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате ударов. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция на месте разрушенного четырёхэтажного дома. Есть вероятность, что под завалами остаются люди. Привлечены кинологические расчёты и психологи ГСЧС.
Напомним, в ночь на 2 июня российские войска осуществили комбинированную атаку на города Украины. В частности, под вражеским ударом оказались Киев, Днепр и Харьков. По последним данным, в Харькове во время обстрела пострадали восемь человек. Также в части столицы исчезло электричество.
В Киеве разрушения зафиксированы в семи районах. В результате атаки погибли четыре человека, также уже известно как минимум о 58 пострадавших.
А в Днепре ранее сообщалось о пяти погибших и ещё 25 раненых.
