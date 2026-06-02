США обсуждают увеличение ядерного присутствия в Европе – FT

США обсуждают возможность расширения размещение ядерных вооружений в Европе и привлечения новых стран НАТО к программе ядерного распределения, которая на данный момент охватывает шесть государств.

Об этом сообщает Financial Times.

1 сентября 2025, 19:08 «Ядерный клуб»: сколько боеголовок имеют ядерные страны США пока единственные, кто продолжают сокращать количество ядерных боеголовок в своем арсенале. В то же время россия, Британия, Китай и другие страны ядерного клуба увеличивают свои запасы. Подробнее о количестве боеголовок стран – на инфографике.

По данным издания, в Вашингтоне обсуждают потенциальное увеличение числа государств, которые могут принимать на своей территории самолёты двойного назначения. Такие самолёты способны нести как обычное, так и ядерное вооружение и используются в рамках политики ядерного сдерживания Альянса.

В настоящее время участие в программе ядерного распределения НАТО принимают шесть стран: Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция и Великобритания. На их территории размещаются американские ядерные боеприпасы, которые остаются под контролем США.

Обсуждения происходят на фоне обеспокоенности европейских союзников по поводу возможного сокращения американского военного присутствия в регионе. По данным FT, в Европе растут опасения, что администрация США может постепенно переориентировать военные ресурсы на другие приоритетные направления, в частности Индо-Тихоокеанский регион.

Среди стран, которые потенциально могут быть заинтересованы в размещении таких систем, упоминаются Польша и государства Балтии. Варшава уже неоднократно публично высказывалась в пользу усиления ядерного сдерживания на своей территории. В частности, польское руководство призывало к расширению присутствия американских ядерных возможностей в Восточной Европе.

Дискуссия также усилилась на фоне полномасштабной войны россии против Украины и регулярных заявлений Москвы о готовности применения ядерного потенциала как инструмента давления на НАТО. Это, по словам собеседников FT, стало одним из факторов, подтолкнувших отдельных союзников к более активному обсуждению расширения ядерного компонента Альянса.

В то же время в материале подчёркивается, что речь идёт лишь о предварительных консультациях, и никаких решений об изменении нынешней архитектуры ядерного распределения НАТО пока не принято.

Напомним, накануне к инициативе Франции относительно тіснішої співпраці з європейськими країнами у сфері ядерного стримування присоединилась уже десятая страна. Ею стала Норвегия.

Как известно, впервые о создании европейского «ядерного зонтика» заговорили ещё в феврале 2026 года. Тогда в СМИ появилась информация, что Германия и Франция ведут переговоры о создании этой стратегии.

Позже в Польше заявили, что также рассматривают участие в расширенной системе европейского ядерного сдерживания под руководством Франции на фоне растущей угрозы со стороны россии.

Тем временем Финляндия сообщила, что планирует смягчить законодательный запрет на ядерное оружие и разрешить его ввоз, транспортировку и хранение на своей территории.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.