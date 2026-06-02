Третий срок Фредериксен: в Дании сформировано новое правительство во главе с действующим премьером

Премьер-министр Дании и лидер Социал-демократической партии Метте Фредериксен заявила о формирование нового левоцентристского правительства, что позволит ей остаться у власти на третий подряд срок.

Об этом сообщает Reuters.

Фредериксен сообщила, что уже проинформировала короля о возможности формирования правительства после длительных переговоров.

«Я была у Его Величества Короля и сообщила, что правительство может быть сформировано после длительных переговоров», – сказала она журналистам.

Новый кабинет будет правительством меньшинства и, кроме социал-демократов, включит Социал-либералов, Левых зелёных и центристскую партию «Умеренные». Для большинства в парламенте правительство будет рассчитывать на поддержку, в частности, радикально левого «Красно-зелёного альянса» и других партий в отдельных голосованиях.

Как известно, после парламентских выборов в марте, по итогам которых 12 партий получили места в парламенте, страна находилась в периоде политической неопределённости. Социал-демократическая партия осталась крупнейшей силой, однако потеряла большинство, получив 38 из 179 мандатов (по сравнению с 50 ранее).

Одним из ключевых вызовов для нового правительства станут отношения с США на фоне заявлений президента Дональда Трампа по поводу Гренландии, а также усиление оборонной политики из-за ухудшения ситуации безопасности в Европе после российской войны против Украины. Отдельно правительство планирует ускорить модернизацию вооружённых сил и усилить дипломатические консультации по Гренландии.

Напомним, в конце февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о проведении досрочных выборов в парламент страны. По её словам, она приняла такое решение в связи со сложной внешнеполитической ситуацией, вызванной, в частности, заявлениями президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии.

В марте Фредериксен объявила о сложении полномочий после встречи с королём Фредериком, что официально запустило процесс формирования нового правительства в стране.

