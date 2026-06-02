Украина и Турция обсуждают создание нового маршрута поставок газа

Украина и Турция укрепляют партнерство в энергетической сфере и рассматривают возможность создания нового маршрута поставок газа с использованием украинской газотранспортной системы и подземных хранилищ.

Об этом после встречи с турецким коллегой Альпарсланом Байрактаром 2 июня сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в Телеграм-канале.

«Имеем значительный потенциал для углубления сотрудничества как на межгосударственном уровне, так и между нашими компаниями. В частности, заинтересованы в создании нового маршрута поставок газа с использованием украинской газотранспортной системы и подземных хранилищ», – написал он.

30 июня 2025, 17:55 Полгода без украинского транзита: сколько газа экспортирует рф в Европу через Турцию Турецкий поток — единственный маршрут, который в настоящее время обеспечивает системные поставки российского газа в Европу. С начала года через компрессорную станцию ​​Странджа-2 прокачали не менее 8,1 млрд м³ российского газа.

По его словам, этот проект может обеспечить до 5 млрд кубометров газа в год не только для Украины, но и для стран Центральной и Восточной Европы. Шмыгаль подчеркнул, что Украина и Турция уже работают над его коммерческой и технической моделью.

Также он сообщил, что политики обсудили потребности Украины в контексте подготовки к следующему отопительному сезону. А отдельное внимание уделили реализации договоренностей между президентами Зеленским и Эрдоганом относительно энергетического партнерства и укрепления безопасности в Черноморском регионе.

Кроме этого, Украина и Турция рассматривают возможность совместной разработки газовых месторождений в Черном море.

«Спасибо Турции за открытость к сотрудничеству и готовность превращать имеющийся потенциал в конкретные решения», – написал Шмыгаль.

Напомним, в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о новых шагах в сотрудничестве в сфере безопасности. Лидеры выразили принципиальную политическую готовность работать вместе.

Позже президент Турции сообщал, что Анкара прилагает усилия для возобновления переговорного процесса между Украиной и россией и стремится организовать встречу на уровне лидеров стран.

Также стало известно, что Турция и россия обсуждают продление соглашений о поставках природного газа после окончания срока действующих контрактов, которые истекают в конце текущего года.

