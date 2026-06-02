Антикоррупционный суд продлил арест двух подозреваемых по делу ГПЗКУ

Высший антикоррупционный суд продлил до 20 июля срок содержания под стражей начальника экспедиционного отдела ООО «Тервион сервис» Игоря Николова, но уменьшила ему альтернативу в виде залога с 3,33 до 2,33 млн грн залога. Он подозревается в рамках дела о завладении зерном АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины».

Такое решение 22 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд заключил под стражу Николова и определил ему альтернативой 5 млн грн залога. Позже Апелляционная палата ВАКС снизила залог до 3,33 млн грн. Поэтому детектив Национального антикоррупционного бюро просил продлить арест подозреваемого еще на два месяца.

«Удовлетворить частично ходатайство. Продлить срок содержания под стражей (Николова – ред.) на 60 дней до 20 июля 2026 года включительно. Определить подозреваемому альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 700 (размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, составляющей в денежном эквиваленте 2 329 600 грн», – говорится в решении.

Также суд продлил до 20 июля срок ареста экс-начальнику департамента трейдинга ГПЗКУ Андрею Друзяке. Одновременно ему снизили залог до 1,33 млн грн.

Напомним, в начале апреля НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти лицам в создании схемы завладения зерном АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» на 776 млн грн. Среди подозреваемых — бывший председатель правления ДПЗКУ.

По версии следствия, в период июля – октября 2014 года должностные лица государственной зерновой корпорации в сговоре с представителем международного зернотрейдера организовали продажу крупных партий зерна по заниженным ценам в пользу подконтрольных структур. Формально продукция экспортировалась в Саудовскую Аравию через сеть посредников, однако фактическая оплата за поставленное зерно произведена не была.

В результате таких действий государственное предприятие понесло убытки на сумму более 60 млн долларов США. Часть средств – 40,9 млн долларов – участники схемы, по данным следствия, легализовали через ряд иностранных компаний, зарегистрированных на Кипре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.