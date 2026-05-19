Апелляционная палата подтвердила конфискацию авто экс-полицейского из Днепра

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила конфискацию автомобиля Toyota Land Cruiser 200 2020 выпуска бывшего старшего оперативника Управления стратегических расследований в Днепропетровской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Александра Корнийчука и родной сестры его жены.

Об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС, но не указывает фамилии ответчика.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Корнейчуке. Как известно, ВАКС конфисковал автомобиль бывшего оперативника Нацполиции из Днепра Александра Корнийчука и родной сестры его жены. По мнению прокурора САП, оперативник Нацполиции Корнийчук через свою тещу приобрел в собственность автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска стоимостью почти 2,22 млн грн. Как считает САП, именно в интересах Корнийчука и по его поручению был приобретен автомобиль. К тому же его теща не имела законных доходов для приобретения транспортного средства. Сам Корнийчук тоже не имел достаточно средств. В дальнейшем указанный автомобиль перерегистрировали на родную сестру жены полицейского Светлану Зелинскую.

«18 мая 2026 Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение ВАКС от 16.03.2026 о признании необоснованным актива бывшего старшего оперуполномоченного Нацполиции в Днепропетровской области и его родственницы. По решению суда в доход государства взыскана с бывшего работника полиции стоимость автомобиля Toyota Land Cruiser 200, 2020 выпуска в сумме 2 218 740 грн», – информирует суд.

Напомним, прокурор САП подал иск к начальнику отдела по контролю за оборотом оружия Главного управления Национальной полиции Киева Юрию Неруху, в котором просил конфисковать автомобиль Volkswagen Touareg 2016 выпуска и квартиру в Киеве площадью почти 95 квадратных метра стоимостью 3,3 млн грн. По мнению прокурора, у жены полицейского не было законных доходов для приобретения этого имущества. На указанные активы наложен арест. Как известно, ВАКС признал необоснованными и конфисковал активы Неруха.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.