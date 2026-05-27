Верховный суд подтвердил конфискацию авто начальника управления Минюста

Верховный суд подтвердил решение о гражданской конфискации 3,29 млн грн стоимости автомобиля Land Rover Range Rover Evoque 2021 года выпуска, которым пользовался начальник Юго-Восточного межрегионального управления по исполнению уголовных наказаний Министерства юстиции Вадим Кириенко.

Такое решение 20 мая принял Кассационный гражданский суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд конфисковал стоимость автомобиля начальника Юго-Восточного управления исполнения уголовных наказаний Кириенко и его дочери. Апелляционная палата ВАКС оставила это решение без изменений.

«Кассационную жалобу оставить без удовлетворения. Решение Высшего антикоррупционного суда от 20 августа 2025 года и постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 27 ноября 2025 оставить без изменений», – говорится в решении.

Напомним, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал иск к Кириенко и его дочери. Он просил взыскать в собственность государства Land Rover Range Rover Evoque 2021 выпуска стоимости 3 290 400 грн. Анализом доходов и расходов должностного лица и членов его семьи установлена невозможность приобретения этого актива за счет законных источников. К тому же, сразу после начала проверки автомобиль был продан. Поэтому прокурор САП просил наложить арест на остальное состояние дочери Кириенко на соответствующую сумму.

