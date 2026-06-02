ВСП продлил отстранение подозреваемого судьи из Луганской области

Орган судейского самоуправления поддержал просьбу главного антикоррупционного прокурора об отстранении.
**Высший совет правосудия продлил до 2 августа срок отстранения судьи Северодонецкого городского суда Луганской области Ивана Посохова, отправленного в Сторожинецкий районный суд Черновицкой области, от осуществления правосудия.

Об этом сообщает пресс-служба ВРП, но не указывает фамилии судьи.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Посохове, которому недавно определили меру пресечения.

«2 июня 2026 года ВСП решил продлить до 2 августа 2026 года срок временного отстранения от осуществления правосудия судьи Северодонецкого городского суда Луганской области в связи с привлечением к уголовной ответственности. Решение принято по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко», – информирует орган.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судью из Луганской области, откомандированному в один из судов Черновицкой области. По данным следствия, подозреваемый, участвующий в конкурсе на судью ВАКС, склонял адвоката предоставить $30 тысяч судье Соломенского райсуда Киева. За это последний должен был вынести оправдательный приговор по обвинению лица в совершении уголовного правонарушения в сфере служебной деятельности. Действия судьи квалифицированы по ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 УК Украины.

