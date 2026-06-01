Зеленский провел Ставку: рассмотрели усиление бригад и укрепление фронта

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего, во время которого было проанализировано выполнение решений, направленных на усиление боевых подразделений и укрепление обороны на фронте.

Об этом говорится на странице Зеленского в Telegram.

По словам главы государства, участники Ставки детально рассмотрели результаты внедрения решений, принятых ранее по итогам докладов военных с передовой. Зеленский отметил, что ряд мер, внедренных во второй половине прошлого года, уже дал ощутимый эффект в усилении украинских позиций.

Среди ключевых решений, о которых идет речь, – прямое финансирование боевых бригад для оперативного обеспечения необходимым оборудованием, прежде всего беспилотными системами. Также был изменен подход к распределению личного состава, что позволило обеспечить стабильное пополнение примерно 160 воинских частей.

Особое внимание уделили развитию подразделений базовой общевойсковой подготовки. По словам президента, расширение таких возможностей повысило общий уровень боеспособности военных формирований.

Во время заседания также обсудили вопросы обеспечения армии артиллерийскими боеприпасами калибра 155 мм. Зеленский подчеркнул необходимость увеличения финансирования, наращивания производства и улучшения логистики поставок таких снарядов.

Министерство обороны, по его словам, продолжает работу над обеспечением подразделений транспортом, в частности пикапами, часть соответствующих решений уже реализуется на практике.

Также участники Ставки рассмотрели вопрос усиления противовоздушной обороны, что остается одним из приоритетов оборонной политики. Президент подчеркнул необходимость активизации международного сотрудничества для получения дополнительных систем ПВО, в частности средств противобаллистической защиты.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает работу с партнерами для расширения поставок необходимых средств обороны, в частности систем антибаллистической защиты.

Напомним, правительство направило из специального фонда госбюджета 10,8 миллиарда гривен на закупку и производство вооружения для Вооруженных Сил Украины.

Также сообщалось, что Агентство оборонных закупок ДОТ Министерства обороны законтрактовало рекордное количество дальнобойных артиллерийских 155-мм выстрелов и одновременно сэкономило миллиарды.

