В россии после атаки дронов остановили часть производства крупного НПЗ – СМИ

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии «Нижегороднефтеоргсинтез» (NORSI), принадлежащий «Лукойлу», частично остановил работу после атаки беспилотника.

Об этом сообщает Reuters.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По данным агентства, после атаки 20 мая на предприятии вывели из работы установку первичной переработки нефти АВТ-6, которая обеспечивает более половины производственных мощностей завода – около 25,7 тысячи тонн в сутки.

Из-за этого НПЗ был вынужден прекратить выпуск мелкооптовых партий моторного топлива, а также временно остановить продажу бензина на бирже.

NORSI входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф и является вторым по объемам производства бензина в стране. Мощности предприятия позволяют перерабатывать до 16 млн тонн нефти в год – это примерно 320 тысяч баррелей в сутки.

В Reuters отмечают, что остановка ключевой установки может существенно ударить по производству топлива в россии и усилить нестабильность в российском энергетическом секторе.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 20 мая под удар украинских дронов повторно попал российский НПЗ «Лукойла» в Кстово Нижегородской области, а также химическое предприятие в Ставропольском крае.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил успешные атаки на эти объекты, отчитавшись также о последствиях удара по нефтестанции в Ярославле.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.