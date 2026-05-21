В россии после атаки дронов остановили часть производства крупного НПЗ – СМИ

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии «Нижегороднефтеоргсинтез» (NORSI), принадлежащий «Лукойлу», частично остановил работу после атаки беспилотника.
Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, после атаки 20 мая на предприятии вывели из работы установку первичной переработки нефти АВТ-6, которая обеспечивает более половины производственных мощностей завода – около 25,7 тысячи тонн в сутки.
Из-за этого НПЗ был вынужден прекратить выпуск мелкооптовых партий моторного топлива, а также временно остановить продажу бензина на бирже.
NORSI входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф и является вторым по объемам производства бензина в стране. Мощности предприятия позволяют перерабатывать до 16 млн тонн нефти в год – это примерно 320 тысяч баррелей в сутки.
В Reuters отмечают, что остановка ключевой установки может существенно ударить по производству топлива в россии и усилить нестабильность в российском энергетическом секторе.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 20 мая под удар украинских дронов повторно попал российский НПЗ «Лукойла» в Кстово Нижегородской области, а также химическое предприятие в Ставропольском крае.
Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил успешные атаки на эти объекты, отчитавшись также о последствиях удара по нефтестанции в Ярославле.
