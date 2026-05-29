Один из крупнейших НПЗ в россии вероятно горит после очередной атаки дронов

В Волгограде ночью прозвучало более 20 взрывов во время атаки беспилотников. Российские власти заявили о повреждении многоэтажки, а OSINT-аналитики сообщают о пожаре на Волгоградском НПЗ «Лукойл»
В ночь на 29 мая Волгоград оказался под массированной атакой беспилотников. Местные жители сообщали о серии громких взрывов в разных районах города, а российские власти заявили о работе систем противовоздушной обороны.

Об этом пишут украинские мониторинговые ресурсы, а также российские телеграм-каналы ASTRA и SHOT.

По словам очевидцев, первые взрывы прозвучали около 00:11. В центральной и южной частях Волгограда было слышно по меньшей мере два десятка взрывов, а от ударных волн во дворах массово срабатывали автомобильные сигнализации. В небе также замечали яркие вспышки.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку БпЛА и заявил, что силы ПВО якобы отражали удары по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры. По информации местных властей, поврежден многоквартирный дом.

В то же время OSINT-аналитики ASTRA сообщили о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода «Лукойл-Волгограднефтепереработка». В сети появились видео и фото возгорания, которое, по данным аналитиков, произошло именно в районе НПЗ.

Волгоградский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий россии и ключевым активом компании «Лукойл». Завод ежегодно перерабатывает более 14–15 млн тонн нефти и производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и масла.

По подсчетам ASTRA, это уже как минимум десятая атака на предприятие с начала полномасштабной войны. Ранее завод неоднократно подвергался ударам в 2024–2026 годах.

Как известно, в феврале этого года Волгоградский нефтеперерабатывающий завод приостановил переработку нефти после пожара, вызванного атакой украинских беспилотников.

Напомним, ранее сообщалось об успешном ударе по другому НПЗ компании «Лукойл» – «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области рф.

