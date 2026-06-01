Правительство разработало план из четырех уровней энергетической устойчивости Украины

В Украине разработали модель энергетической устойчивости, состоящую из четырех уровней и призванную обеспечить большую автономность и защищенность энергосистемы в условиях кризисов.

Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время выступления на форуме «Архитектура безопасности».

Новая модель предусматривает создание разветвленной системы «энергетических сот», где каждый элемент автономен, но в то же время интегрирован в общую структуру. Это должно минимизировать риски каскадных отключений в случае повреждения отдельных частей системы.

Энергетическая устойчивость делится на четыре уровня:

первый уровень – государственный, отвечающий за базовую генерацию, атомную энергетику, магистральные сети, диспетчеризацию, баланс системы и стратегические резервы;

второй уровень предусматривает региональную энергетическую автономность с собственными генерирующими мощностями, запасами оборудования, логистикой и сценариями работы в условиях дефицита. При этом границы таких регионов могут не совпадать с административным делением областей;

третий уровень – громады, которые должны обеспечивать функционирование критической инфраструктуры, в частности больниц, водоканалов, теплокоммунэнерго и образовательных учреждений, благодаря локальной автономности;

четвертый уровень охватывает бизнес, предприятия, индустриальные парки, ОСМД и энергетических агрегаторов, которые должны стать активными участниками энергосистемы. Речь идет о способности производить, накапливать и возвращать электроэнергию в сеть.

Шмыгаль подчеркнул, что это фактически внедрение принципа субсидиарности в энергетике, когда каждый уровень выполняет те функции, которые может делать наиболее эффективно. По его словам, громады и бизнес должны брать на себя часть задач, не требующих централизованного управления.

Напомним, в мае Кабинет министров принял решение о запуске конкурса на строительство более 1,3 ГВт новых генерирующих мощностей для повышения устойчивости энергосистемы.

