Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что Украина работает над достижением прекращения боевых действий до зимы. По его словам, для этого уже появляются реальные предпосылки, хотя окончательная позиция россии остается неопределенной.

Об этом он сказал во время форума «Архитектура безопасности».

11 мая 2026, 16:40 Переговоры по-российски: как Кремль ищет паузу Анализ кремлевской риторики о готовности к миру после парада 9 мая: визит Фицо, попытка навязать удобных посредников, риск Минска-3 и угрозы для Украины, ЕС и соседей россии.

По словам Буданова, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу приложить максимальные усилия для скорейшего завершения войны и достижения прекращения боевых действий, желательно до начала зимнего периода.

Руководитель Офиса президента отметил, что считает такую задачу своевременной и обоснованной и намеревается сделать все возможное для ее реализации.

Он убежден, что у Украины достаточно возможностей для того, чтобы попытаться достичь этой цели. В то же время Буданов не исключил, что россия может отказаться от такого сценария развития событий.

«Если россия откажется по финалу – так тоже может быть. Однако сейчас есть реальные признаки того, что основа для прекращения боевых действий уже существует», – отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что до начала следующей зимы существует «окно возможностей» для дипломатического урегулирования войны с россией. По его словам, рф постепенно теряет инициативу на поле боя, что может создать предпосылки для переговорного процесса.

Тем временем в россии все чаще звучат мнения о необходимости ее завершения как условия для стабилизации экономики.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.