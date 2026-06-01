Украина во время удара по рф могла по ошибке направить дроны с взрывчаткой в сторону Финляндии – СМИ

Украина во время одной из операций с применением беспилотников против россии могла по ошибке направить дроны с взрывчаткой в сторону Финляндии.

Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в ночь инцидента украинская сторона якобы сама предупредила Финляндию о том, что часть беспилотников могла быть случайно запрограммирована на курс в направлении финской территории. Дроны, по информации источников, так и не достигли Финляндии.

Инцидент привёл к тому, что финское Министерство внутренних дел в ночь перед пятницей, 29 мая, рекомендовало жителям региона Уусимаа оставаться в безопасных местах из-за воздушной угрозы. Предупреждение затронуло около 1,8 миллиона человек и временно повлияло на работу авиационного сообщения.

Официальные представители Финляндии – президент Александр Стубб, премьер-министр Петтери Орпо и министр обороны Антти Хяккянен – отказались комментировать ситуацию журналистам. Финские Вооружённые силы ранее сообщали лишь, что дроны приближались к стране со стороны России, однако не уточняли деталей.

По версии источников, дроны, вероятно, были запрограммированы с ошибкой в координатах маршрута или промежуточных точек полёта, что могло привести к отклонению траектории. Такие системы обычно зависят от заданных координат, и неточности могут вызывать значительные отклонения.

В издании также отмечают, что окончательные обстоятельства инцидента остаются невыясненными. Среди возможных объяснений также не исключается версия о том, что беспилотники могли быть сбиты или изменить курс под воздействием внешних факторов. Украинская сторона и военное руководство публично ситуацию не комментировали.

Напомним, в мае полиция Финляндии проводила поисковую операцию в муниципалитете Леми в Южной Карелии, вблизи границы с Россией, после сообщения местного жителя о возможном появлении неизвестного беспилотника.

