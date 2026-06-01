Украина во время удара по рф могла по ошибке направить дроны с взрывчаткой в сторону Финляндии – СМИ

Национальная безопасность
Читати українською
Украина во время одной из операций против россии могла по ошибке направить беспилотники с взрывчаткой в направлении Финляндии.
Фото AP/Markus Schreiber

Украина во время одной из операций с применением беспилотников против россии могла по ошибке направить дроны с взрывчаткой в сторону Финляндии.

Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на собственные источники.

Воздушное пространство каких стран во время обстрелов Украины нарушали российские ракеты и дроныРоссийские ракеты и дроны не раз нарушали воздушное пространство Румынии, Польши, Молдовы. Список инцидентов – на инфографике.

По данным издания, в ночь инцидента украинская сторона якобы сама предупредила Финляндию о том, что часть беспилотников могла быть случайно запрограммирована на курс в направлении финской территории. Дроны, по информации источников, так и не достигли Финляндии.

Инцидент привёл к тому, что финское Министерство внутренних дел в ночь перед пятницей, 29 мая, рекомендовало жителям региона Уусимаа оставаться в безопасных местах из-за воздушной угрозы. Предупреждение затронуло около 1,8 миллиона человек и временно повлияло на работу авиационного сообщения.

Официальные представители Финляндии – президент Александр Стубб, премьер-министр Петтери Орпо и министр обороны Антти Хяккянен – отказались комментировать ситуацию журналистам. Финские Вооружённые силы ранее сообщали лишь, что дроны приближались к стране со стороны России, однако не уточняли деталей.

По версии источников, дроны, вероятно, были запрограммированы с ошибкой в координатах маршрута или промежуточных точек полёта, что могло привести к отклонению траектории. Такие системы обычно зависят от заданных координат, и неточности могут вызывать значительные отклонения.

В издании также отмечают, что окончательные обстоятельства инцидента остаются невыясненными. Среди возможных объяснений также не исключается версия о том, что беспилотники могли быть сбиты или изменить курс под воздействием внешних факторов. Украинская сторона и военное руководство публично ситуацию не комментировали.

Напомним, в мае полиция Финляндии проводила поисковую операцию в муниципалитете Леми в Южной Карелии, вблизи границы с Россией, после сообщения местного жителя о возможном появлении неизвестного беспилотника.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Беспилотник Финляндия БПЛА Война с Россией Дрон Воздушная тревога Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Украина во время удара по рф могла по ошибке направить дроны с взрывчаткой в сторону Финляндии – СМИ
В Украине запустили конструкторское бюро по серийному производству УАБов: что известно
ВАКС возобновил слушание дела бывшего ликвидатора Одесской ТЭЦ
Экс-заместителю министра Лозинскому объявили о новом подозрении
В Венгрии готовят конституционные изменения, чтобы досрочно отстранить президента от должности
Пашинян отказался проводить в Армении референдум по выбору между Евросоюзом и ЕАЭС
Будет больше газа из Балтики: Украина заключила соглашение о поставках СПГ через терминал Клайпеды
«Заплатим еще больше»: еврокомиссар объяснил, почему ЕС должен увеличить поддержку Украины
Апелляция рассмотрит жалобы на осуждение экс-чиновника Херсонской ОВА
В польском Люблине с ратуши сняли украинский флаг: что произошло
Больше новостей