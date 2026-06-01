США и Великобритания провели масштабные военные учения возле границы с Беларусью

Вооружённые силы США вместе с военными Великобритании и других стран НАТО провели масштабные учения по отработке тактики борьбы с беспилотниками вблизи восточного фланга Альянса.

Об этом пишет Forbes.

Как отмечается, манёвры прошли в Литве, примерно в 30 километрах от границы с Беларусью. В них участвовали американские подразделения, в частности из европейского командования армии США, а также британские десантники. Учения стали частью серии экспериментальных тренировок, направленных на адаптацию войск к условиям современной войны с активным использованием дронов.

Ключевым элементом учений стала отработка совместных действий против атак беспилотных систем в мобильном бою. Военные тестировали интеграцию сенсоров, систем раннего обнаружения, средств радиоэлектронной борьбы, а также различных типов перехватчиков и наземных роботизированных платформ. Всего было испытано более 50 технологических решений, а производители получали оперативную обратную связь от военных прямо во время учений.

Отдельное внимание уделили координации между союзниками, в частности созданию единой системы обмена данными между различными подразделениями и странами. Это позволяет быстрее обнаруживать вражеские дроны и координировать их поражение в реальном времени.

Также военные отрабатывали так называемую «манёвренную противодействующую тактику», когда борьба с беспилотниками интегрируется непосредственно в действия подразделений на поле боя, а не только в оборону стационарных объектов. Среди прочего тестировались и более дешёвые методы уничтожения дронов, например использование стандартного стрелкового оружия со специальными боеприпасами, которые взрываются вблизи цели и создают поражающие фрагменты.

По оценкам американских военных, такие учения позволяют быстрее адаптироваться к развитию беспилотных технологий и повышают совместимость армий союзников. Следующие этапы тренировок планируется сделать ещё более масштабными, с привлечением подразделений уровня бригады.

Напомним, накануне в странах Балтии и на северо-востоке Европы завершились масштабные военные учения НАТО, в рамках которых союзники отрабатывали оборонительные операции, взаимодействие войск и применение современных боевых технологий вблизи границы с россией.

Также в Турции прошли масштабные международные военные учения EFES-2026, в которых приняли участие представители 45 стран.

