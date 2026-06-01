Обвиняемому руководителю АМКУ в очередной раз продлили обязательства

Высший антикоррупционный суд продлил до 18 июля срок действия обязанностей, возложенных на главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко. НАБУ и САП обвиняют его в незаконном обогащении на 72,1 млн грн, а также в недостоверном декларировании.

Такое решение 18 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд отказался арестовать Кириленко и отпустил его под 30,28 млн грн залога. На него также возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; сообщать об изменении места жительства; не отлучаться из Киева без разрешения; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Позже с Кириленко сняли электронный браслет и разрешили свободно передвигаться по Украине. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие остальных обязанностей еще на два месяца.

«Ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого (Кириленко – ред.), сроком до 18 июля 2026 года», – говорится в решении.

К тому же суд продлил до 18 июля срок действия обязанностей, возложенных на жену Кириленко Аллу. У нее такой же перечень обязательств, кроме сдачи загранпаспорта.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении председателю АМКУ Павлу Кириленко. По версии следствия, в 2020–2023 годах Кириленко, занимая должность руководителя Донецкой областной государственной администрации, приобрел 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены.

